Ce jeu PC et PS5 est défini comme un slasher de butin et arrivera à la fin de l’année.

Au cours du récent programme State of Play pour les jeux PS4 et PS5, Counterplay Games a présenté une vidéo complète de Godfall, son prometteur « slasher de butin », expliquant les différents mécanique et clés de l’univers du jeu en prévision de sa sortie plus tard cette année. Si vous avez déjà été attentif à toutes ses actualités, il n’y a pas grand chose à découvrir dans la bande-annonce; Mais si vous n’êtes pas très familier avec le sujet, c’est un excellent résumé de ce qu’il a à offrir.

Godfall nous met dans la peau de l’un des rares guerriers capables de porter un armure valorienne, un ensemble unique qui transforme son porteur en un guerrier imparable. L’objectif du jeu est de débloquer de nouveaux équipements avec lesquels devenir encore plus puissant, maîtriser les mécanismes de combat et appliquer toutes nos connaissances et améliorations pour atteindre le sommet d’une spirale où un dieu dérangé.

Mais y arriver n’est pas facile, et il faudra d’abord explorer pleinement les différents plans élémentaires (terre, eau, air et feu) autour de lui, massacrant toutes sortes de hordes de monstres pour améliorer notre personnage dans le processus. Et au cas où vous vous poseriez la question, non; Ce n’est pas exactement un jeu en tant que service: ses créateurs prévoient qu’il s’agit d’un jeu de lancement complet et sans aucune sorte de microtransaction, vous pouvez donc le prendre comme un RPG d’action axé sur le butin ou un jeu de hack and slash.

Vous voulez encore plus de détails? De nombreux commentaires et réflexions sur le genre de jeu ont été proposés le mois dernier dans une interview avec Gamespot. Pour rappel, parallèlement à son arrivée sur PlayStation il sera également jouable sur PC via l’Epic Games Store.

En savoir plus: Godfall et GearBox.











