Red Dead Redemption 2 Online a récemment reçu le rôle naturaliste et les animaux légendaires, et ce lot de nouveaux contenus est venu après que les gens ont commencé à se déguiser en clowns pour protester contre le manque de mises à jour importantes. Depuis lors, il y a eu une autre mise à jour le 10 août qui était censée augmenter le taux d’apparition des animaux légendaires, mais ce qu’elle a fait à la place, c’est de casser le jeu. Red Dead Online ne cesse de planter pour certains sur PlayStation 4 avec l’erreur ce-34878-0, et Rockstar a reconnu les problèmes.

Comme mentionné précédemment, les gens avaient commencé à se déguiser en clowns dans Red Dead Online pour protester contre le manque de mises à jour importantes après Moonshiners qui a été publié en décembre 2019. Cependant, bien que le rôle de naturaliste ait été une mise à jour importante pour le jeu, une grande partie de la communauté ont été déçus et se sont donc sentis encore plus comme des clowns même après avoir perdu l’apparence.

Maintenant, la communauté se sent probablement encore plus comme Ronald McDonald grâce à la multitude de problèmes après la mise à jour 1.21 tels que l’erreur ce-34878-0 sur PS4.

Qu’est-ce que l’erreur PS4 CE-34878-0 pour Red Dead Redemption 2?

Red Dead Redemption 2 Online continue de planter sur PS4 avec l’erreur ce-34878-0 apparaissant peu de temps après.

Le composant en ligne de Red Dead Redemption 2 plante fréquemment pour certains joueurs PS4 après la mise à jour 1.21, et l’erreur ce-34878-0 signifie simplement que le jeu s’est écrasé.

Une fois le jeu tombé en panne, vous ne pouvez rien faire d’autre que d’essayer de le redémarrer.

Malheureusement, même si Red Dead Online ne plante plus à nouveau, il existe encore une myriade d’autres problèmes avec le jeu.

Les joueurs ne peuvent pas tirer, les animaux et les PNJ refusent de se reproduire, il y a un problème de camp et les chevaux continuent de disparaître pour certains.

Nous sommes conscients que certains joueurs peuvent actuellement rencontrer divers problèmes à la suite de la mise à jour du titre RDR2 d’hier. Nous développons actuellement des correctifs pour y remédier et nous partagerons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles. Pour plus de détails, veuillez visiter https://t.co/nb2Oy0CXCs – Support Rockstar (@RockstarSupport) 11 août 2020

Correction de la mise à jour 1.21 de Red Dead Online

Rockstar a promis de fournir un correctif pour la mise à jour 1.21 de Red Dead Online.

Sur leur compte Twitter de support, Rockstar a résolu les problèmes causés par la mise à jour 1.21 de Red Dead Online en informant la communauté que des correctifs sont en cours de développement.

L’erreur PS4 ce-34878-0 susmentionnée n’est pas mentionnée comme l’un des problèmes, mais tout correctif devrait, espérons-le, résoudre le problème avec le jeu qui plante à plusieurs reprises.

Et, si vous deviez demander à la communauté, ce correctif ne peut pas arriver assez tôt.

