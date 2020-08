La saison 5 de Call Of Duty Warzone a commencé et il y a un tas de nouveaux changements de carte. Le stade de Verdansk s’est enfin ouvert et vous remarquerez peut-être qu’il y a un train de marchandises qui fait le tour de la carte. Cependant, loin des seuls changements apportés à la carte, il existe également un nouveau mode appelé Mini Royale. Vous découvrirez ici ce qu’est ce mode Mini Royale et ce que la feuille de route de Warzone Season 5 promet.

Mis à part la dernière saison de Call Of Duty, les fans du jeu de tir sans fin ont de quoi être enthousiasmés. Chaque année, un nouveau jeu de la série sort, et le prochain jeu sera annoncé très bientôt selon Activision.

Cependant, en attendant que la prétendue guerre froide de Black Ops soit officiellement révélée, vous découvrirez ci-dessous la feuille de route de Warzone Saison 5, ainsi qu’une explication du nouveau mode Mini Royale.

Call of Duty: Modern Warfare & Warzone – Bande-annonce officielle de la saison cinq | PS4

Feuille de route de Warzone Saison 5

La feuille de route de Call Of Duty Warzone Saison 5 montre toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées jusqu’à présent:

Nouvelles cartes multijoueurs

Plate-forme pétrolière Petrov

Port de Suldal

Nouvelles cartes

Guerre terrestre: Aéroport international de Verdansk Aéroport

Gunfight: bétail

Mises à jour de la carte Warzone

Ouverture du stade

Train

Intérieur de la gare

Bloqueurs extérieurs

Nouvel opérateur

Nouveau mode multijoueurs

Rechercher et détruire

Double vers le bas

Nouvelles armes

Mises à jour de Warzone

Nouveau mode: Mini Royale

Juggernaut tombe

Défis de maîtrise

Outre tous les nouveaux ajouts mentionnés ci-dessus, la feuille de route de Warzone Saison 5 promet également un événement de mi-saison plus les éléments suivants:

Nouveaux modes multijoueurs

Os nus

La guerre terrestre renforce

Nouvel opérateur

Mises à jour de Warzone

Nouvelles armes

Activision

Qu’est-ce que le mode Mini Royale dans Warzone?

Mini Royale est un nouveau mode qui a été ajouté à Call Of Duty Warzone Saison 5.

Essentiellement, Mini Royale est une version bouchée de Battle Royale dans Call of Duty Warzone. Cela signifie que le nouveau mode est plus rapide et plus chaotique.

L’expérience est massivement accélérée par un plus petit nombre d’opérateurs déployés, et seules les cinq premières et cinq dernières minutes d’un jeu BR normal existent.

Par Activison, cela signifie qu’il y a un déploiement rapide et un mouvement constant dans une expérience courte et douce.