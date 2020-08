Les batailles de ninja ont repris après une interruption de deux mois en raison de la séparation du créateur du tournoi avec Mixer.

En mai, Tyler « Ninja » Blevins, célèbre streamer et personnalité du jeu vidéo polyvalent, a annoncé une série de tournois Fortnite de plusieurs semaines. Surnommé Ninja Battles, le tournoi a invité à la fois les créateurs de contenu et les joueurs professionnels à composer une équipe de trois personnes pour s’affronter pour 80 000 USD par semaine. Après deux semaines de compétition, Ninja Battles a fait une pause en raison du récent arrêt de la plate-forme de streaming Mixer de Microsoft. Deux mois plus tard, Ninja Battles est revenu avec la troisième semaine de compétition d’une valeur supplémentaire de 80K USD aux participants invités.

Au cours de la première semaine, les champions de la saison X TSM ZexRow, TSM MackWood et BBG Calc ont remporté la victoire. La deuxième semaine a vu TSM EmadGG, TSM Commandment et FaZe Bizzle s’imposer. Jetons un coup d’œil à qui s’est ajouté à la liste croissante des gagnants des batailles ninja.

Khanada, Kreo et Bucke remportent la victoire

Le trio exceptionnel de TSM Khanada, BBG Bucke et BBG Kreo s’est emparé du dernier match du tournoi, qui les a couronnés champions de la troisième semaine des batailles de Ninja. Ces trois joueurs ont gagné 55 points en cinq matchs, poursuivant leur jeu régulier en trio dans le chapitre 2 – saison 3. Leurs efforts réussis dans la troisième semaine marquent la deuxième victoire du tournoi pour Khanada, Kreo et Bucke après avoir remporté la Coupe EmadGG en juillet. De plus, ces trois derniers ont obtenu six classements parmi les dix premiers en Trio Cash Cups. Khanada, Kreo et Bucke ont récolté 25K USD suite à leur victoire.

Liquid Riversan, SEN Zyfa et nosh n’ont terminé qu’un point de la première place avec 54 points au général. Ils ont gagné 15 000 $ US pour avoir terminé à la deuxième place. Le trio nouvellement formé de Reverse2k, mero et Pure Deyy vient compléter le top trois. Ce trio a remporté le premier match du tournoi et a terminé avec 53 points. Leur cohérence a rapporté 10 000 USD de gains. Les 15 meilleurs emplacements complets sont ci-dessous:

Gagnants du jeu

Jeu 1 – Reverse2k, Pure Deyy et mero

Jeu 2 – TSM MackWood, BBG Calc et NRG Clix

Jeu 3 – TSM Saf, NRG Zayt et Liquid STRETCH

Jeu 4 – TSM Saf, NRG Zayt et Liquid STRETCH

Jeu 5 – TSM Khanada, BBG Bucke et BBG Kreo

Placer la barre pour le chapitre 2 – Saison 4

LETS GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1ER PLACE NINJA BATAILLES (25000 $) @Khanada @KreoFN pic.twitter.com/HZN0TUdH0y – bucke (@BuckeFPS) 13 août 2020

À seulement deux semaines du Chapitre 2 – Saison 3, la série de tournois Ninja Battles prépare les meilleurs trios pour ce qui les attend. Le FNCS de la saison prochaine comportera un format de trios, et nous commençons à comprendre à quoi ressemblera le paysage. Khanada, Kreo et Bucke ont sans doute été le meilleur trio jusqu’à présent en dehors de TSM Saf, NRG Zayt et Liquid STRETCH. Ce dernier a bondi à la fin de la troisième semaine de Ninja Battles, mais ce n’était tout simplement pas suffisant. Bien que Ninja n’ait pas encore annoncé le calendrier, nous pouvons nous attendre à ce que les batailles de Ninja se poursuivent la semaine prochaine.

Restez à l’écoute de l’ESTNN pour la couverture de la finale FNCS ce week-end et de tout ce qui concerne Fortnite!

