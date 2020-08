Si vous faites partie des 2 millions de personnes qui jouent actuellement à Fall Guys: Ultimate Knockout sur Steam, vous cherchez peut-être des moyens d’améliorer votre jeu et de remporter la couronne tant convoitée. Ce gameplay Hex-A-Gone prouve que, malgré son esthétique mignonne et câline, les gagnants de Fall Guys sont tout aussi susceptibles d’être des tueurs à froid comme vous pourriez le trouver dans Call of Duty: Warzone.

Publié par le streamer Twitch Barret Courtney, la vidéo montre qu’une victoire sans faille dans Hex-A-Gone ne consiste pas seulement à rester en vie – il s’agit d’éliminer la concurrence. Ayez une montre pour vous-même.

Fall Guys a connu un regain d’intérêt record, et parfois battant les serveurs, depuis sa sortie le 4 août. Cela inclut le streaming de jeux, Fall Guys prenant la première place sur Twitch le plus souvent, même pendant ce temps. toujours en version bêta. Le type de gameplay présenté ci-dessus montre exactement pourquoi Fall Guys est tout aussi addictif à regarder qu’à jouer.

La critique GameSpot de Fall Guys l’a qualifiée de « de loin la bataille royale la plus accessible et la plus accueillante à ce jour. Ses couleurs éclatantes et ses modes de jeu variés font un bon travail pour vous éveiller et vous garder accro, même si une poignée de sensations est en contradiction avec la nature décontractée. de sa prémisse. «

