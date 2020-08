Embracer Group, la société mère de THQ Nordic, a annoncé ses résultats financiers les plus récents et tout semble aller bien grâce à la grande contribution de SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Réhydraté.

Le jeu d’éponge le plus célèbre du monde de la télévision a réussi à dépasser le million d’exemplaires vendus, sans aucun doute un chiffre non négligeable. Rappelons-nous qu’il est sorti il ​​y a seulement quelques mois et qu’en dépit d’être un bon jeu, il n’a pas été sans controverse en raison de ses performances.

Maintenant disponible sur Nintendo Switch, (et aussi sur PlayStation 4), SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Réhydraté est une version remasterisée de ce qui est considéré par beaucoup comme le meilleur jeu vidéo SpongeBob. C’est une prestation destinée à tous les publics et qu’en Espagne, nous pouvons profiter des voix que nous avons connues toute notre vie.

Voir également

Si vous êtes fan de Bob l’éponge ou connaissez quelqu’un qui l’est, cette livraison est un achat quasi obligatoire (elle est disponible en format physique et numérique). Bien que, comme toujours, si vous n’êtes pas convaincu, n’hésitez pas à jeter un œil à notre analyse du jeu. Cela vous aidera à clarifier les choses et peut-être à prendre une décision.

La source

en relation