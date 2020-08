Les notes de mise à jour d’Apex Legends Season Six sont disponibles avant le lancement de la saison le 18 août.

Respawn Entertainment a publié les notes de mise à jour pour Apex Legends Saison 6 – Boosted. Les nouvelles notes de mise à jour détaillent tout ce qui arrivera lors du lancement de la saison du 18 août. Les grands changements à venir dans le jeu impliquent la sortie de Rempart, les mises à jour de la carte, l’arme, le système d’artisanat, que nous connaissions déjà. Cependant, il y a encore plus de surprises en réserve.

Rempart

Apex Legends n’a fait aucun secret concernant la légende de cette saison. Rampart est la nouvelle légende qui rejoint le jeu, et ils sont le minigun transportant, le personnage de char à couverture tombante. Le teaser a montré que sa couverture et ses murs sont les principales caractéristiques du personnage, sans révéler clairement ce qu’elle a fait exactement à la lettre. Cependant, nous avons maintenant cette information.

Passive: Modded Loader – Rampart a augmenté la capacité du chargeur et des recharges plus rapides à l’aide de LMG et de son minigun, Sheila. Le passif améliore également la période de refroidissement sur le L-STAR et étend également sa limite de surchauffe. Rempart est la meilleure légende pour cette arme, point final.

Tactique: Couverture amplifiée – Rampart construit un mur accroupi avec un bouclier énergétique au sommet. Le bouclier bloque les tirs entrants tout en laissant le feu sortir. Rempart peut déployer cinq murs à la fois.

Ultimate: Sheila – Rampart place une mitrailleuse montée que tout le monde peut utiliser, avec beaucoup de munitions et un long temps de rechargement. Rampart peut déployer trois tourelles à la fois.

Artisanat

L’artisanat a maintenant une ventilation de son fonctionnement. Les joueurs trouveront des matériaux d’artisanat dans des bacs et des stations de matériaux. Les joueurs peuvent ensuite dépenser ces matériaux sur les métiers disponibles chez Crafting Replicators. Les réplicateurs sont un mélange d’objets permanents, quotidiens et hebdomadaires à fabriquer. L’artisanat permanent comprend la santé et les munitions, tandis que les objets quotidiens peuvent être des armes principales, des lunettes de basse qualité et d’autres accessoires. Les articles hebdomadaires ont tendance à être de haute qualité, comme des boucliers épiques. Respawn a publié un article de blog plus détaillé sur l’artisanat ici.

De plus, l’artisanat est un moyen de renforcer le bouclier Evo. Les joueurs pourront améliorer leur bouclier Evo à la station d’artisanat. C’est un gros problème puisque toutes les armures du jeu, à l’exception de l’armure dorée, vont.

Armure

Avec cette bombe, il est temps d’expliquer ce qui se passe avec l’armure. Chaque élément d’armure à l’exception de l’armure d’or est un bouclier Evo. L’armure rouge ne peut être obtenue que par la mise à niveau de l’objet. De plus, les joueurs commenceront désormais avec le niveau 0 Evo Armor. Les joueurs peuvent commencer à niveler le leur tout de suite dans ces scénarios de hot drops contestés.

Un autre grand changement à venir est le nerf de la valeur d’armure. Chaque pièce d’équipement diminue de 25 points de protection. Le maximum que vous pouvez obtenir est de 200 points de protection contre l’armure rouge. Cela signifie que l’armure d’or est la meilleure solution pour ses avantages, tandis que l’armure rouge est la meilleure pour la valeur du bouclier.

Légendes

La classe Recon subit un grand changement. Le niveau de puissance de Pathfinder surclasse toutes les autres légendes de reconnaissance du jeu. Ainsi, chaque légende de reconnaissance obtient la capacité Pathfinders Survey Beacon. Crypto aura l’avantage de le rendre instantané s’il utilise son drone.

Mais Pathfinder n’est pas nerf à cause de ces changements. Au lieu de cela, pour chaque balise de sondage qu’il scanne, son grappin gagne une portée supplémentaire, tandis que le temps de recharge de son pistolet Zipline est réduit de 10 secondes pour chaque balise qu’il scanne – jusqu’à six scans.

Bloodhound reçoit également des changements. Beast of Hunt gagne une durée supplémentaire à chaque fois qu’il est tué ou tué. Eye of the All Farther sort deux fois plus vite pendant l’ultime et a un temps de recharge plus court. Bloodhound doit être le traqueur ultime, donc cette durée ne fera que rendre les légendes beaucoup plus puissantes.

Enfin, Crypto gagne encore plus d’outils pour son drone. Comme mentionné, les balises de sondage sont instantanées sur son drone, mais ce n’est pas la seule chose à venir. Crypto peut également utiliser des plates-formes de réapparition pour son équipe sur son drone.

Butin

Quelques changements mineurs arrivent à piller, mais le R99 reçoit un grand changement. L’arme n’est plus une goutte mondiale, mais se déplace vers des gouttes d’approvisionnement. Pendant ce temps, la dévotion quitte les ravitaillements et devient une apparition mondiale. Il convient également de mentionner que le Precision Choke est désormais intégré par défaut au Tripletake et à Peacekeeper, avec sa bascule inchangée.

Pour plus d’informations sur ce à quoi s’attendre dans la saison 6, les joueurs peuvent consulter la publication Apex Legends ici.

Image via Respawn Entertainment.

