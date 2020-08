Capcom a mis à jour les chiffres de vente de ses jeux vidéo.

Le bon moment que Capcom traîner depuis quelques années s’est reflété dans les bonnes critiques de la presse et des joueurs, plutôt satisfaits en général du travail de la société japonaise. Capcom a récemment mis à jour le Chiffres de vente de leurs jeux et la liste laisse quelques faits intéressants. Monster Hunter: World a vendu 16,1 millions d’exemplaires et c’est de loin le plus grand succès de son histoire.

En fait, le deuxième jeu le plus vendu de Capcom est Resident Evil 7, qui a réussi à placer 7,9 millions, la moitié de celle de la tranche Monster Hunter. Mais, ce qui est intéressant, c’est que cela fait de RE7, pour le moment, le jeu Resident Evil. Best-seller Histoire. Nous pensons que c’est l’un des jeux d’horreur de la génération à ne pas manquer. Les RE5 et RE6 sont très proches en nombre de ventes, à quelques centaines de milliers d’unités.

Il est également très remarquable que Resident Evil 2 Remake ait distribué 7,2 millions unités, ce qui en fait le cinquième jeu le plus vendu de l’histoire de Capcom. Bien sûr, compte tenu du fait qu’il est sur le marché depuis un an et demi, la possibilité que dans quelques mois RE2 Remake soit le plus réussi de la franchise est Très réel.

Resident Evil 2 Remake a placé 7,2 millions d’exemplaires et pourrait devenir le best-seller de la franchiseQuelque chose qui ressort également est que Combattant de rue II, de SNES, est le sixième jeu vidéo le plus vendu de Capcom de son histoire, après avoir atteint le 6,3 millions Des unités. C’est un scandale absolu pour un jeu de 1992, même si ce n’est pas surprenant pour sa qualité. En fait, le prochain de la franchise est Street Fighter V et il est en dixième position, avec 4,7 millions d’exemplaires vendus.

Capcom commente sur la page où l’on peut consulter la liste complète que vendre plus d’un million d’exemplaires d’un jeu vidéo est la « norme généralement acceptée » pour déterminer un grand succès et se détache en expliquant que plus de 100 de ses jeux ils ont réussi. Après le succès de RE7, Resident Evil 8, suite de celui-ci, le vaincra-t-il? Nous verrons bien, mais c’est le bon moment pour se rappeler pourquoi le nouvel opus s’appelle Village et l’importance du nom.

En savoir plus: Resident Evil 7, Resident Evil, Capcom, Monster Hunter: World and Sales.

