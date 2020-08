Resident Evil 7 est devenu la version individuelle la plus vendue de Resident Evil, avec 7,9 millions d’exemplaires sur PS4, Xbox One et PC. Cela en fait également le deuxième jeu le plus vendu jamais sorti par Capcom, derrière Monster Hunter World (16,1 millions d’unités). Il y a cependant quelques mises en garde derrière ces chiffres, et ce n’est peut-être pas vraiment leur deuxième jeu le plus vendu.

La liste des « Titres Platines » de Capcom, qui comprend tous les jeux de leur catalogue vendus à plus d’un million d’exemplaires, nous donne un bon aperçu des jeux Capcom les plus vendus, même si la façon dont chaque jeu est « compté » semble varier. Pour Resident Evil 7, nous supposons que le chiffre total comprend les ventes de l’édition « Gold », qui regroupait tous les DLC, car il n’est pas inclus ailleurs; d’autres jeux de la série ont divisé leurs ventes en plusieurs versions.

Cela signifie que, techniquement, Resident Evil 4-6 se sont tous vendus mieux que 7 au cours de leur vie, bien que leurs ventes se soient réparties sur plusieurs versions et générations de consoles. Cela pourrait changer si nous obtenons une version mise à jour de Resident Evil 7 sur les futures consoles.

La façon dont les titres Resident Evil suivent leurs chiffres rend difficile l’obtention d’une image complète et complète de la qualité de leurs ventes – les versions individuelles sont suivies séparément, et Capcom ne publie que les chiffres de vente des jeux qui se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires. Nous pouvons avoir une meilleure idée de leurs ventes en combinant ces chiffres.

Voici une ventilation de Resident Evil 4-6, et combien d’exemplaires chacun a vendu.

Resident Evil 4

GameCube: 1,6 millionPS2: 2,3 millionsWii: 2 millionsPS4 / Xbox One: 1,9 millionPC: 1,2 millionXbox 360 / PS3: 1,2 millionSwitch: non listé

Total: (au moins) 10,2 millions

Resident evil 5

PS3 / Xbox 360: 7,7 millions Gold Edition, PS3 / Xbox 360: 2,3 millions PS4 / Xbox One: 1,8 million PC / Switch: non répertorié

Total: (au moins) 11,8 millions

Resident Evil 6

PS3 / Xbox 360: 7,6 millions PS4 / Xbox One: 2,2 millions PC / Switch: non répertorié

Total: (au moins) 9,8 millions

Le remake de Resident Evil 2 continue également de très bien se comporter, en vendant 7,2 millions d’unités – bien au-dessus de 4,96 millions de ventes de la version originale de PlayStation (les versions PC, Nintendo 64 et GameCube se sont évidemment vendues en dessous de 1 million d’exemplaires). Le remake de Resident Evil 3 s’est vendu à 2,7 millions à ce jour, derrière les 3,5 millions qu’il a vendus sur la PlayStation d’origine.

Le prochain jeu de la série, Resident Evil Village, arrive sur PS5 et Xbox Series X l’année prochaine.

