14.08.2020 15h32

Metroid Prime 4 a été annoncé lors de l’E3 2017, et depuis lors, la seule information dont nous disposons est le fait que le développement de ce titre a été relancé et passé entre les mains de Retro Studios début 2019. Depuis, la seule chose qui a été partagée Ce titre est l’inclusion d’un membre de l’équipe. Maintenant, aujourd’hui, il a été révélé que Retro Studios recherche un nouveau producteur principal.

Aujourd’hui, le compte officiel de Retro Studios sur Twitter a partagé une liste d’offres d’emploi pour le développement de Metroid Prime 4. Outre le poste de producteur principal, Il existe également des postes vacants liés au département graphique, arthritique, design beaucoup plus.

Nous recherchons un pour nous rejoindre dans notre voyage pour développer Metroid Prime 4!

Étant donné que cela fait plus d’un an que Metroid Prime 4 n’a pas été mentionné pour la dernière fois, il peut sembler quelque peu alarmant que Retro Studios soit toujours à la recherche de personnel pour le projet. Cependant, il est également important de mentionner que malgré l’annonce du jeu en 2017, le travail de cette équipe a commencé il y a un peu plus d’un an.

