Un fait qui nous fait réfléchir sur l’état de développement des nouvelles aventures de Samus Aran.

Studios rétro, l’équipe en charge de la saga Metroid Prime, a publié une offre d’emploi sur Twitter dans laquelle elle prétend être à la recherche d’un producteur principal pour le développement de Metroid Prime 4. Un poste vacant qui peut soulever des doutes sur l’état du jeu, qui a une livraison plus compliquée que les fans du chasseur de primes le souhaiteraient Samus Aran.

Le profil qu’ils recherchent dans Retro Studios prendrait en charge diriger une bonne partie du projet, vraisemblablement aux côtés de Kensuke Tanabe et d’autres membres de l’équipe. Les tâches à effectuer, en fonction de l’offre, iraient de la direction de la communication de l’état du projet dans l’équipe à la création de rapports de risques ou au maintien des prévisions de l’ensemble, entre autres. Ce n’est pas le seul poste vacant ouvert; Sur le site Web de l’emploi de Retro Studios, nous pouvons voir de nombreux profils ouverts pour des postes tels que designers, ingénieurs ou animateurs.

À première vue, ils semblent être trop de profils ouverts dans l’entreprise. Cela peut signifier un certain nombre de choses. Peut-être que Retro Studios a plusieurs projets en développement. Dans aucune des offres, il n’est spécifié que Metroid Prime 4 est le jeu dans lequel ils vont fonctionner, sauf dans ce qui précède vacance de producteur principal pour le tweet posté. Cela peut aussi être un signe qu’ils veulent faire un gros investissement dans le projet, mais en même temps, cela reflète que le développement n’est pas aussi avancé que la plupart des fans le souhaiteraient.

Metroid Prime 4 a été annoncé en 2017 et un redémarrage du développement annoncé en 2019Depuis Nintendo Ils n’ont pas donné trop de détails sur Metroid Prime 4 depuis longtemps, sauf que le développement «se déroule comme prévu». La vérité est que le jeu il a été annoncé il y a plus de trois ans Et, en janvier 2019, comme ils n’étaient pas satisfaits du travail effectué, le projet a été relancé et passé entre les mains de Retro Studios, responsables de l’un des moments les plus réussis de la franchise.

La seule chose que nous ayons vue pendant tout ce temps est un teaser de quelques secondes avec le logo du jeu. Metroid Prime 4 est toujours le grand absent de tous Nintendo Direct ou dans chaque événement de la société japonaise.

En savoir plus: Metroid Prime 4 et Retro Studios.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["switch"]).setTargeting("publisher", ["nintendo"]).setTargeting("genre", ["acción","primera-persona-(fps)"]).setTargeting("game", ["metroid-prime-4"]).setTargeting("url_sha1", "b7253fc3feed965eb0475795feb59999da09aef5");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');