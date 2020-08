Après quelques années de vide dans lesquelles on pense que Nintendo a annulé un ou plusieurs projets de Retro Studios, le studio de jeux vidéo de Nintendo en Amérique s’est mis au travail avec le redémarrage de Metroid Prime 4, un titre pour Switch qui a commencé à se développer au Japon et qui a finalement dû être remis au studio qui a créé cette série à l’époque de GameCube.

L’état du développement n’est pas clair, mais nous avons vu comment Retro Studios embauche du personnel non-stop depuis des mois, renforçant l’étude pour faire face à une évolution aussi importante. Retro Studios a récemment publié officiellement une offre d’emploi à la recherche d’un producteur principal sur Twitter, théoriquement pour s’impliquer dans le développement de Metroid Prime 4.

Comme il s’agit d’un poste de responsabilité important, l’offre d’emploi exige que ceux qui postulent avoir au moins 10 ans d’expérience dans l’industrie, en plus des connaissances en graphisme 3D, C / C ++, etc.

Entre autres, l’étude a embauché ces derniers mois Kyle Hefley, créateur de personnage Halo, ou Jhony Ljungstedt, directeur artistique de Battlefield V. Cependant, les postes importants doivent maintenant être pourvus, ce qui pourrait indiquer qu’il reste encore des années avant que vous puissiez profiter de ce quatrième épisode.

Il faut se rappeler que le redémarrage du développement a été annoncé par Shinya Takahashi, PDG de Nintendo, en janvier 2019.