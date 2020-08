De la main de l’étude valencienne Mighty Polygon vient Relicta, un nouveau titre de puzzle qui reprend le chemin d’autres tels que Portal, The Talos Principle ou The Turing Test. En utilisant la perspective à la première personne et un système de physique travaillé où les propriétés électromagnétiques sont mises en évidence, Relicta est un jeu stimulant dans son genre.

Les bons jeux de puzzle sont, dans la plupart des cas, accueillis avec enthousiasme par les critiques et les utilisateurs qui aiment le genre. Le cas de Relicta n’est pas différent, son proposition sérieuse et solide dans la plupart des aspects, ils ont été un véritable défi pour moi. Le développement national fait du bon travail depuis longtemps. Là, nous avons d’autres titres nationaux tels que RiME ou Ne pas nourrir les singes, pour ne citer que le sommet de la pointe de l’iceberg. Le titre de première du studio Mighty Polygon en donne un bon compte-rendu et jette les bases pour croire qu’ils ont un bel avenir devant eux. Cependant, Relicta est loin d’être parfait, ce qui ne veut pas dire que c’est un nom à considérer dans son spectre.

Relicta se déroule sur une base lunaire dans un futur lointain. Un étrange minéral qui donne son nom au jeu a été retrouvé à la surface de Selene et, comme cela se produira dans d’autres jeux vidéo et films tels que Dead Space ou Dans les hautes herbes, sa présence donne lieu à des situations controversées au sein de la base et du l’équipement qui est là. Pour élucider la vérité sur ce qui se passe, le joueur doit résoudre un grand nombre d’énigmes réparties en différentes phases. Je ne vais pas révéler plus de détails sur l’histoire de Relicta, je pense que, même si cela ne surprend pas ceux qui sont habitués aux histoires de science-fiction, cela réussit à être un bon moteur qui m’a poussé à continuer le jeu guidé par le intérêt d’en savoir plus ou de confirmer mon intuition. Réminiscences de l’œuvre littéraire de Asimov ont inspiré le studio pour créer ce cadre. Cependant, Mighty Polygon a encore du chemin à parcourir pour composer un bon récit.

L’histoire qui nous est racontée n’est pas liée à son gameplay. Toute son argumentation se déroule sous la forme de «mezzanines» qui servent à donner une pause entre phase et phase de ce qui est son véritable pari: les énigmes. Ce n’est pas quelque chose qui alourdit l’expérience. Je ne recherche pas un récit complexe et bien conçu dans un jeu comme celui-ci, mais sa construction est totalement secondaire à la proposition. Un bon exemple de ceci est la présence de certains objets de collection et textes qui tentent d’élargir leur parcours, tentent de l’élargir en conduisant le joueur vers des conflits familiaux et personnels qui ne sont pas assez forts pour être entièrement attractifs.

Quelques gants pour tout dominer

L’histoire qui nous est racontée ne se rattache pas à son gameplayComme je l’ai mentionné il y a quelques lignes, la véritable intention de Relicta est de proposer des énigmes complexes qui posent un réel défi à votre intellect et à votre patience. Il y parvient suffisamment pour être considéré comme un bon jeu dans son genre. Cependant, certains de ses mécanismes ne sont pas aussi précis qu’on pourrait s’y attendre.

Le Dr Patel a des gants qui lui permettent de manipuler des boîtes et des éléments de scène, leur donnant une polarité électromagnétique. Avec eux, nous pouvons charger différentes boîtes réparties par les scénarios de manière positive ou négative. Pour cela, le jeu utilise trois couleurs: gris lorsque l’objet n’est pas chargé et rouge et bleu pour les charges. Basé sur la capacité des objets de attirer ou repousser En fonction de leur charge, le joueur peut déplacer ces blocs sur la scène. Les caisses peuvent être manuellement ramassées et chargées à un endroit précis de la scène. Cependant, la conception des niveaux nous met en quelque sorte. Il existe des portails par lesquels le joueur peut passer, mais pas la boîte et vice versa, ou directement, aucun des deux. Plus tard, il ajoute des robots qui désactivent la charge électromagnétique des objets, la compliquant encore plus à partir de sa seconde moitié, commençant à jouer avec des éléments de scène mobiles que nous devrons activer au moyen d’interrupteurs.

Le but est toujours le même: passer par la dernière porte en activant le nombre d’interrupteurs nécessaire en même temps. La prémisse peut sembler simple, mais Relicta élève son difficulté substantiellement au fil de l’aventure. En fait, dans la première moitié du jeu il prend du mal à mettre en place des petits écrans qui lui servent de tutoriel, ce qu’il oublie complètement à partir de la seconde moitié, où chaque nouveau scénario est un véritable défi qui demande au joueur du temps, de la patience et étude des alentours avant de se lancer pour déplacer des cartons comme un fou.

En fait, il y a la possibilité de recommencer le niveau totalement. Ce n’est pas seulement utile pour faire les choses dès le début une fois que nous avons clarifié nos idées, mais, parfois, vous n’aurez pas le choix. Il y a certains angles morts dans sa conception (son intention serait discutable) dans lesquels vous pouvez être piégé entre des portails sans possibilité d’avancer. Ce n’est pas particulièrement grave car, comme dans tous les jeux de puzzle, une fois que vous avez appuyé sur la touche, vous n’avez qu’à répéter vos étapes.

Bien que ce ne soit pas grave, cela peut finir par être un peu ennuyeux, surtout dans certaines sections où le jeu demande une certaine mobilité ou rapidité pour jouer, ce qui, dans la version analysée sur PC, n’est pas accompagné du tout cela est dû à la mise en œuvre du système de pointage de contrôle, ce qui est parfois un peu grossier et imprécis après y avoir joué avec le contrôleur Xbox One.

9,8 mètres par seconde

Le comportement physique dans certaines énigmes est assez irrégulierA la charge électromagnétique des objets s’ajoute la possibilité de éliminer la force que la gravité exerce sur eux. De cette façon, ces énormes blocs peuvent léviter. Grâce à ce mécanisme, les étages sont remplis de points d’ancrage dans lesquels accrocher ces blocs par électromagnétisme. Cela vous permet d’attirer des boîtes vers des points hauts ou de les déplacer dans les scènes en sauvegardant le sol ou certains portails. À leur tour, les interrupteurs ne sont pas seulement au ras de l’herbe, mais peuvent également être trouvés sur les plafonds et les murs. L’invitation à scruter chaque recoin et à faire un Balayage à 360 degrés c’est plus qu’évident grâce à cette capacité, ajoutant un grand nombre de possibilités auxquelles s’ajoute la présence de stations de téléportation qui permettent de transporter instantanément des blocs d’une pièce à l’autre.

Les champs électromagnétiques sont représentés de manière vivante par leurs couleurs rouge et bleu

Malheureusement, le comportement physique dans certaines énigmes est assez irrégulier et imprévisible. Les champs électromagnétiques sont référencés par des hémisphères de couleur bleue ou rouge dans les objets chargés. La forme de ce coffre-fort est quelque chose qui doit être pris en compte lors du calcul du degré auquel un objet va en dévier un autre. Le problème est que les cubes ne se comportent pas toujours de la même manière lorsqu’ils sont soumis aux mêmes conditions, ce qui a alourdi trop souvent mon expérience dans cette analyse, retardant même la résolution de certaines énigmes en établissant en moi la croyance qu’il prenait le mauvais chemin pour prouver plus tard qu’il ne l’était pas. Ce n’est pas la tendance générale du jeu, mais cela peut devenir un point de frustration que certains utilisateurs ne surmontent pas en optant, dans ce cas, pour le portail de sortie d’une expérience qui gagne en profondeur et en complexité dans sa conception, notamment à partir de sa seconde moitié.

Un autre problème est qu’un jeu (permettez-moi l’expression) vous trolls. Des titres comme Dark Souls sont spécialistes en la matière, ils jouent avec vos attentes, votre confiance ou même l’excès de relaxation pour vous donner un coup au moment où vous vous y attendez le moins. Relicta ne veut pas seulement que vous le jouiez. Parfois, le programme joue avec vous en mettant à disposition des salles complètes qui ne sont d’aucune utilité autre que vous induire en erreur de la solution réelle. Il y a plusieurs fois où je me suis vu observer les environnements avec attention, au bout de quelques tours, je me rends compte que la solution n’y arrive pas et que, en aucun cas, je ne dois utiliser ces ressources qui, a priori, me paraissent nécessaires . Je ne pense pas que ce soit mauvais. C’est une autre façon d’ajouter de la profondeur à la conception en avertissant le joueur que parfois rien n’est si évident ou que tout est si compliqué.

Avec ces ingrédients, Relicta crée une expérience dans laquelle le travail effectué dans la conception de chacune des scènes brille de sa propre lumière. Certains puzzles sont vraiment compliqués et peuvent vous prendre plus d’une heure à terminer, le jeu durant, dans mon cas, 20 heures à compléter, quelque chose qui dépend de l’utilisateur et si vous êtes plus ou moins coincé dans un puzzle. Chaque joueur aime les jeux vidéo à sa manière et je ne veux pas être professeur quand je dis que Relicta doit être apprécié à petites gorgées. Leurs puzzles sont très exigeants et sont disposés en sections dans le même niveau pour s’adapter sessions courtes mais intenses dans lequel vous pouvez donner le meilleur de vous-même.

Relicta est une expérience dans laquelle le design de chacune des scènes brilleLa bonne conception des scénarios s’accompagne de la décision artistique de mettre le jeu en quatre écosystèmes différents parmi lesquels on trouve: désert, forêt, glacier et île tropicale. Chacun de ces paysages naturels occupe une place au sein de la gare grâce à un processus de terraformation et, pour passer de l’un à l’autre, on le fait à travers elle et une sorte de train appelé «maglev». Le design de la base lunaire rappelle ceux vus dans d’autres jeux tels que Mass Effect, optant pour des couleurs froides qui transmettent une grande sensation de propreté et de netteté. J’aurais aimé voir cette station appelée Chandra Base mieux intégrée dans le jeu, surtout avec un peu de vie à l’intérieur, mais il est entendu que par l’argumentation et le but, il en est resté ainsi.

Ces différents environnements parviennent à être à un excellent niveau graphique. Mighty Polygon a su profiter des avantages d’Unreal Engine 4 pour profiter pleinement de la texturation et, surtout, de leur éclairage. De plus, le programme nous le présente autrement, sans jamais le surcharger dans une expérience qui, en raison du caractère limité de sa proposition, peut finir par être quelque peu monotone à long terme. Son seul must dans cette section est une étrange vibration des boîtes sur l’écran lors de leur transport à la main en fonction du terrain. Quelque chose qui n’est encore qu’anecdotique.

Mighty Polygon a profité des avantages d’Unreal Engine 4Dans son section sonore Relicta privilégie de nombreux moments où règne le silence. Il faut, il faut de la concentration, mais nous ne sommes pas dans une tombe et le vent, le craquement de la glace, les vagues, le débit d’une rivière ou le chant des oiseaux nous accompagnent selon l’écosystème dans lequel nous nous trouvons. Dans les moments où il fait une apparition, la bande originale composée par Damián Sánchez sait accompagner sans distraire, optant pour des accords lâches qui animent ou soulignent les moments les plus remarquables de son intrigue. Avec un doublage en anglais dont on ne se souviendra pas, le titre est entièrement traduit en espagnol dans tous ses textes.

