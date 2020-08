Le genre RPG de capture de monstres a un grand nombre de jeux qui peuvent lui être attribués, mais la saga qui règne avant tout est Pokémon. Cependant, cette fois, ce n’est pas le moment de parler de créatures de poche, mais du titre qui a été appelé dans les réseaux sociaux comme « la marque blanche », Nexomon: extinction, qui vient maintenant sur PC et consoles (y compris Nintendo Switch) de la main de Vewo Interactive, PQube et Meridiem Games pour nous montrer que l’on peut toujours aller plus loin et que c’est bien plus qu’une copie, comme beaucoup osent l’affirmer sans fondement. Il est temps de survivre dans un monde en déclin où les Nexomon menacent l’humanité!

Le combat du Tyran pour devenir le prochain roi du Nexomon commence

1000 ans se sont écoulés depuis qu’Omnicron, le dirigeant du Nexomon, a été vaincu par un vaillant groupe d’humains, alors que ces créatures commençaient à menacer la vie sur la planète. Cependant, même si l’on croyait que ce serait la fin de la menace, ce n’était que le début de la fin, et depuis lors, le Tyran, un groupe très puissant de ces créatures, se bat pour accéder au trône; et les humains ont été impliqués dans cette guerre qui a tout détruit sur son passage.

Comme on peut le voir, dès le premier instant l’intrigue de ce titre est très différente de celle de Pokémon, pointant très différemment un développement dans une direction complètement opposée. Ici, notre aventure commence dans l’orphelinat où vit le protagoniste, juste le jour où il obtiendra enfin son propre Nexomon et pourra rejoindre la Guilde des formateurs qui veillent à ce que la paix règne dans les villes humaines. Mais bientôt les problèmes commencent et, après l’attaque d’un mystérieux dragon géant, une étrange femme nous donne notre première créature. Qu’y a-t-il derrière tout ça? Ainsi, l’histoire progresse de telle manière que nous sommes pleinement immergés dans cette guerre qui se déroule entre les différents Tyrans qui se battent pour prendre le contrôle de tout et de tout le monde, mais aussi dans les disputes entre la Guilde et ces renégats qui combattent désormais du côté de ces créatures qui n’arrêtent pas de tout détruire sur leur passage.

Bien sûr, en plus de cela histoire épique et plus qu’intéressante qui n’en finit pas de donner des rebondissements de scénario totalement réalistes qui laissent le joueur la bouche ouverte et voulant découvrir davantage ce monde riche, on retrouve aussi un grand nombre de des personnages charismatiques et excentriques qui nous donnent envie de parler à chacun d’entre eux. Dans la Guilde on trouve un grand nombre d’entraîneurs avec lesquels il faut unir nos forces pour mettre fin à la menace, mais il faut aussi noter que le personnage principal n’est pas seul à tout moment, car parce qu’il est muet, il s’allie avec Coco, un garçon chat qui porte le côté comique de ce duo principal. En fait, il y a de nombreuses occasions où Coco ose critiquer le monde ou même rendre évidentes ces conventions des jeux vidéo qui dans la vraie vie ne seraient pas du tout réalisables. Envoyer des enfants dans une forêt avec 12h comme limite de temps? « N’avez-vous pas joué à un RPG, madame? » Et précisément Coco n’est pas le seul personnage qui ose briser le quatrième mur à tout moment, puisque de nombreux dialogues nous disent qu’il y a des personnages qui savent où se trouve ce monde où ils habitent, même le dialogue le plus «effronté» d’un boss qui nous raconte comment les joueurs du premier jeu se sont plaints de la difficulté de leur combat et que pour cette occasion les programmeurs ont fait quelques ajustements.

Et en parlant de « premier jeu », il faut être clair que Nexomon: Extinction est la suite d’un titre qui a été lancé il y a quelques années pour les appareils mobiles, et bien que tout au long de l’histoire des allusions constantes soient faites, et bien que des personnages qui apparaissent déjà Ils ont été utilisés dans la première tranche, à aucun moment cela ne nous affecte si nous sommes des joueurs qui entrent maintenant dans la saga pour la première fois, car il s’agit d’une intrigue complètement séparée. Bien sûr, dans le prologue, les événements du jeu prédécesseur sont décrits, la seule chose nécessaire pour savoir à partir de quel point la nouvelle aventure commence.

Un nouveau monde formidable à explorer s’ouvre devant nous (si les Tyrans nous le permettent)

L’un des fondements de Nexomon: l’extinction est le exploration de son vaste monde, et il est difficile de concevoir un RPG de capture de monstres sans exploration. Ainsi, l’environnement est constitué de sections d’une taille que nous pourrions définir comme le support dans lequel nous nous déplaçons et dans lesquelles nous trouvons toutes sortes d’environnements, qu’il s’agisse de villes glorieuses ou de lieux post-apocalyptiques où les Tyrans ont tout détruit. Et même cet environnement pourrait être classé comme «monde ouvert» car dès le début, nous pouvons accéder à toutes les zones qui font partie du monde, afin de capturer des créatures et de planifier notre stratégie, même si nous devons garder à l’esprit que, lorsque nous entrons où Nous ne devrions pas, nous pourrions être battus si notre niveau est trop bas. Voulons-nous nous rendre dans une zone que nous ne visiterons pas dans la parcelle principale avant la fin? Sans aucun problème, nous pouvons y parvenir. Bien sûr, au fur et à mesure que nous progressons, nous acquérons également pouvoirs, comme contrôler le feu ou sauter dans les airs, ce qui nous permet de débloquer d’autres zones spécifiques qui étaient auparavant inaccessibles.

Et en ce qui concerne la conception de ces environnements, il faut noter que ceux-ci sont assez accessibles pour les joueurs, pouvant les traverser sans aucun problème et même sans avoir à affronter des entraîneurs rivaux, puisque la disposition des éléments est faite pour être les joueurs eux-mêmes qui décident à tout moment s’ils veulent attraper Nexomon, combattre ou effectuer des missions secondaires. En fait, même si on voit des pans d’herbe, les monstres sauvages n’apparaissent que dans ceux qui tremblent, on voit donc toujours où ils se trouvent (sauf dans certaines grottes, où ces rencontres sont totalement aléatoires).

Et en parlant de missions lyceés, c’est l’une des forces du jeu. Lorsque nous explorons le monde, nous voyons parfois qu’il y a des personnages avec un symbole d’étoile au-dessus de leur tête, ce qui indique qu’ils veulent nous demander une tâche, qui peut être de n’importe quelle sorte, comme obtenir des objets, attraper des Nexomones spécifiques ou même se diriger vers une maison. dans une ville lointaine parce qu’un fantôme a oublié d’effacer son historique de navigation sur Internet avant de mourir. De plus, à de nombreuses reprises, nous sommes obligés de mener à bien ces missions pour obtenir de meilleures ressources qui nous aident à continuer à triompher dans les combats, car le thème post-apocalyptique est assez présent dans tous les aspects du jeu, même dans les prix des objets et dans les fluctuations de ceux-ci. En fait, une autre option pour obtenir de l’argent est de vendre les fragments que nous obtenons de diverses pierres éparpillées sur la carte, mais ce n’est pas recommandé car ils nous aident également à créer des noyaux élémentaires et des pièges (nous allons les détailler plus en détail dans le section de l’analyse consacrée au système de combat).

Et enfin, il faut aussi mentionner que nous pouvons choisir un partenaire pour nous suivre à tout moment. Cependant, cela a un inconvénient, et c’est que toutes les créatures ne pourront pas nous suivre, seulement celles que nous trouvons dans des coffres éparpillés sur les cartes, nous avons donc ici un autre élément qui motive les joueurs pour qu’ils ne laissent pas un seul coin inexploré.

Obtenez tous les Nexomones et écrasez vos ennemis!

On ne peut pas arrêter de parler combats intenses dans un RPG de capture de monstres, car c’est la base de la progression. Bien que vus de l’extérieur, ces affrontements peuvent être très similaires à Pokémon, lorsque nous commençons à nous battre, nous nous rendons compte qu’il nous faut des stratégies totalement différentes pour battre, notamment du fait que les Nexomones ont une barre d’énergie qui se vide au fur et à mesure que nous effectuons les mouvements et, une fois épuisée, elle se recharge un peu lors d’un virage où nous sommes totalement exposés aux coups ennemis. De plus, lorsque nous changeons une créature de combat, nous perdons un tour, ce qui est normal, mais nous perdons également un tour si notre créature précédente est vaincue et nous devons en lancer une nouvelle, ce qui semble parfois être injuste, car nous ne pouvons même pas le faire. pour avoir une chance d’attaquer l’ennemi.

En outre, ci-dessus, nous avons mentionné le noyaux, qui sont les objets équipables de ce jeu, et bien que parfois nous les obtenions parce que certains personnages nous les donnent, nous devons normalement nous rendre au laboratoire et les créer à l’aide de différents fragments, afin d’augmenter la défense, l’attaque ou l’expérience obtenue, entre d’autres paramètres.

Et nous ne pouvons pas non plus arrêter de parler comme ça capturer ces monstres (il y en a 381 au total) car nous devons transporter différents aliments à tout moment afin d’augmenter les chances qu’ils soient piégés à l’intérieur des nexotraps. En fait, lorsque nous sélectionnons le menu de capture, nous voyons un graphique avec différents pourcentages à l’écran, et ceux-ci seront plus élevés selon que nous utilisons la bonne nourriture, le bon piège, si nous infligeons un état altéré, etc. Il ne faut pas perdre de vue la capture car il faut appuyer rapidement sur une séquence de boutons.

Enfin dans cette section, un aspect négatif plus que remarquable est que nous n’avons aucun élément multijoueur, ni local ni online, et c’est justement ce genre qui permet aux joueurs d’échanger des créatures et de coopérer afin de compléter l’encyclopédie à 100%, mais aussi de se faire face pour montrer qui est le plus fort.

Un univers coloré et mortel à égalité

D’un point de vue plus technique, l’un des aspects qui retient le plus notre attention chez Nexomon: l’extinction est sa graphiques 2D colorés, qui permettent de montrer dans toute sa splendeur cet univers de créatures nouvelles. On peut voir comment tous les environnements ont des animations, soit dans les éléments décoratifs, tels que les branches et autres, soit dans les personnages qui y apparaissent, donnant ainsi le sentiment que le monde est totalement vivant. Et en parlant d’animations, il faut aussi mettre en évidence les combats, où ces créatures apparaissent pleinement animées. Même dans certaines des scènes qui font partie de l’intrigue, nous observons des images artistiques qui viennent nous impressionner car elles transmettent parfaitement les sensations ressenties par les personnages. Et, au même niveau des graphiques, on retrouve le bande sonore, avec toutes sortes de mélodies, des plus épiques aux plus relaxantes, en passant par celles qui motiveraient toute personne pressée. Bien sûr, dans certaines mélodies, nous pouvons remarquer la boucle.

On retrouve également un titre totalement fluide avec plus que des menus rapides et avec des transitions qui ne font pas attendre les joueurs, aussi bien en mode bureau qu’en mode portable, donc en ce sens (mais aussi dans le graphisme) on ne remarque pas de différence entre jouer d’une manière ou d’une autre, ce qui est tout à fait positif, c’est l’esprit principal des titres qui sortent sur Nintendo Switch.

Et si vous faites partie de ceux qui recherchent un défi, dans Nexomon: Extinction vous le trouverez, car le jeu ne nous donne pas une seule des victoires que nous remportons. Il y a plusieurs moments où nous devons arrêter l’avancée de l’intrigue pour s’entraîner et attraper de nouveaux monstres, et cette difficulté est également augmentée encore plus par le fait que les créatures n’acquièrent pas d’expérience tant que le combat n’est pas terminé, car quoi, si on tombe dans une confrontation contre un dompteur avant qu’elle ne se termine, on ne gagne pas une goutte. C’est peut-être un jeu qui n’est pas très accessible pour ceux qui aiment finir rapidement, mais avec de la patience, de la persévérance et de l’entraînement, les différents défis qu’il pose peuvent être surmontés, grâce aux différentes ressources qui sont incluses, comme les rematchs contre le les formateurs, qui montrent qu’ils peuvent devenir plus puissants.

Et en parlant d’accessibilité, ce qu’il faut noter beaucoup, c’est que nous avons textes en plusieurs langues, dont l’espagnol, avec une traduction qui montre parfois des mots en anglais, le plus typique étant « yes » ou « core » (pour désigner les noyaux). Cependant, ce sont des erreurs minimes et très spécifiques, et elles ne ternissent pas ce qui concerne les dialogues très drôles et épiques, selon la situation.

Nexomon: Extinction – Créatures qui ont leur propre essence

Bien que Nexomon: Extinction soit né de l’influence que la saga Pokémon a eue sur ses créateurs, elle nous montre d’emblée qu’elle se différencie grandement des jeux de créatures de poche, présentant une histoire qui évolue dans une direction complètement différente, mais Présentant également différents éléments jouables qui rendent impossible même d’appliquer les mêmes stratégies au combat. De plus, nous nous trouvons dans un monde post-apocalyptique difficile dans lequel rien n’est donné aux joueurs à tout moment, mais où ils nous fournissent les outils nécessaires pour que cette courbe de difficulté finisse par être pleinement proportionnée. Par conséquent, si vous êtes à la recherche d’une nouvelle saga pour capturer des monstres, cela peut être votre opportunité, puisque ce titre est une bouffée d’air frais pour une base qui était déjà établie depuis le début du genre. Ne laissez pas le tyran mortel vous vaincre!

Nous avons analysé Nexomon: Extinction grâce à un code numérique fourni par PQube. Version analysée: 1.0.1

Un nouveau monde plein de Nexomon nous attend

Nexomon: Extinction est une torsion de ce qui a déjà été vu dans les titres de capture de monstres, qui apparaît avec une difficulté quelque peu difficile afin que nous puissions vraiment découvrir ce que c’est d’explorer ce monde post-apocalyptique.

AVANTAGES

Il y a 381 créatures qui peuplent ce monde totalement nouveau

On se retrouve dans un monde pleinement animé qui donne le sentiment d’être complètement vivant

Comprend une richesse de contenu secondaire pour nous aider à avancer dans l’aventure principale épique

LES INCONVÉNIENTS

Parfois, vous entendez la boucle des mélodies qui jouent en arrière-plan

Un autre petit bug dans les dialogues

Il n’a aucun type de jeu multijoueur

