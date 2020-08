Alors que l’événement Spirit Blossom de Riot se poursuit dans League of Legends, Teamfight Tactics et Legends of Runeterra, le studio donne aux artistes la chance de gagner un butin exclusif sur le thème de Spirit Blossom.

Annoncé sur le site Web de League of Legends, le nouveau concours met les artistes au défi de dessiner un manga d’une page basé sur la cinématique de style anime Kin of the Stained Blade.

Pour participer, les artistes doivent simplement publier leurs contributions sur Twitter, en veillant à taguer @UK_LoL et à utiliser le hashtag #SpiritBlossomManga. Malgré l’utilisation du pseudo Twitter britannique, le concours est ouvert aux artistes du monde entier.

La cagnotte comprend à la fois des articles physiques et en jeu, y compris un ensemble de produits exclusifs avec un Spirit Blossom Haori, un bol de ramen et un pack de broches.

Un exemple de page de manga fourni par Riot.

Les artistes de jeux vidéo en herbe pourraient cependant être plus intéressés par le premier prix, qui comprend un appel vidéo en tête-à-tête avec l’artiste conceptuel principal de Riot, Gem Lim. Artiste Riot depuis 2012, Lim a dirigé la conception artistique de la fonction unique et riche en narration Spirit Bonds de l’événement Spirit Blossom.

La date limite pour le concours est le 17 août et les gagnants seront annoncés le 24 août, dernier jour de l’événement Spirit Blossom d’un mois.

