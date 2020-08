Le dernier partenaire de Riot apporte beaucoup à la table.

Ce matin, un tout nouveau partenariat a été annoncé entre Riot Games et Cisco. Désormais, Cisco est le partenaire réseau officiel de l’e-sport League of Legends. Bien que cela puisse sembler être un titre pour certains, il y a quelque chose à gagner pour tout le monde touché par l’accord, même les téléspectateurs moyens.

Le domaine

Dans le cadre de ce partenariat pluriannuel, Cisco contribuera à améliorer l’infrastructure réseau de Riot dans les principales régions. Cela signifie une meilleure expérience pour les pros et les personnes qui regardent à la maison. Ils alimenteront quelque chose appelé « le royaume » qui est un serveur de tournoi utilisé pour des événements internationaux comme le championnat du monde.

Dans le royaume, les joueurs professionnels pourront s’affronter avec un ping inférieur à 1 ms. Ce serait incroyable pour les pros, car les actions seraient instantanées. Pour le moment, ces serveurs devraient représenter une amélioration de 200% par rapport à la technologie précédente. Dans un jeu où chaque seconde compte, c’est inestimable pour le plus haut niveau de compétition.

Une meilleure expérience de diffusion

La prochaine étape à l’ordre du jour du partenariat sont les émissions. Dans le cadre de cet accord, Cisco travaille également avec des ligues régionales pour offrir une qualité de diffusion supérieure aux téléspectateurs. Avec cela, les fans devraient pouvoir regarder des matchs avec moins de retard et une meilleure qualité.

Cisco est une entreprise mondiale implantée dans le monde entier. En conséquence, ils ont jeté les bases pour aider l’infrastructure mondiale des sports électroniques de Riot et les mises à niveau des performances du réseau. Si cela fonctionne comme prévu, c’est une belle victoire pour les fans du monde entier.

Normalisation régionale

Actuellement, chaque région LoL concurrente a son propre serveur qui peut être ou non le meilleur. Mais cet accord avec Cisco aidera à combler les écarts de qualité dans le monde et à standardiser la qualité des serveurs de jeux concurrents. Un nombre impressionnant de 200 serveurs de jeux devrait être expédié dans les studios du monde entier dans le but d’améliorer le gameplay professionnel régional.

De plus, ces nouveaux serveurs Cisco seront intégrés de manière transparente et pourront s’adapter facilement aux nouvelles applications. Dans l’ensemble, c’est une excellente nouvelle pour les scènes professionnelles. Si la qualité est égalisée entre les régions, cela permet aux joueurs de n’importe où de vraiment prospérer. C’est également une aubaine pour l’intégrité concurrentielle.

Stockage d’objets amélioré

Enfin, Cisco aide Riot Games à développer un meilleur système de stockage d’objets. Cela rendra le travail de Riot de distribution de contenu et de traitement des médias plus efficace. De plus, ils auront plus de capacité pour stocker les anciens médias et autres contenus.

Bien que cela puisse ne pas sembler intéressant pour beaucoup en surface, cela peut avoir des implications importantes. Avec un espace de stockage triplé projeté, Riot peut conserver et archiver plus de contenu que les fans ont appris à aimer au fil des ans, des pièces emblématiques aux segments amusants des équipes de diffusion.

Dans l’ensemble, ce partenariat devrait enthousiasmer les fans de LoL du monde entier. Surtout pour les fans inconditionnels de LoL Esports, car les développements augmenteront le potentiel de toutes les ligues du monde entier.

Cependant, ce n’est pas le seul partenariat qui suscite l’enthousiasme. Les joueurs de NA doivent être conscients de celui avec Red Bull, qui organise un tournoi 1v1 LoL aux États-Unis et au Canada. Une autre alléchante a eu lieu récemment avec Buffalo Wild Wings, qui apportera LoL Esports dans leurs établissements.