À la suite du partenariat controversé avec NEOM, Riot Games est sur le point de bouleverser la façon dont il gère les accords mondiaux.

Ce nouveau conseil d’affaires mondial vise à assurer la transparence à l’échelle de l’entreprise pour tous les accords de développement commercial et de parrainage sur les marchés mondiaux de Riot Games. Le nouveau conseil comprendra des membres de l’équipe Global Esports, la division d’impact social de Riot, Karma, ainsi que des équipes juridiques, de diversité et d’inclusion.

Selon ESPN, le président de Riot, Dylan Jadeja, avait ceci à dire aux employés lors d’un appel jeudi:

« L’intention est que nous ayons tous une voix pour lever un drapeau et pour que cela soit suivi. Cette équipe, ce département, sera également responsable de la formalisation et du renforcement du cadre d’évaluation des transactions. »

La nouvelle fait suite à l’annonce du LEC d’un nouveau partenariat avec la nouvelle ville saoudienne de NEOM. L’accord a été annulé dans les 24 heures, après que le personnel du LEC, y compris les casters et les talents, ait demandé au LEC d’annuler l’accord.

C’est décevant car c’est le LEC. C & # 039; est mon équipe, mon produit, mes managers, mon bureau. Ma famille. Ma maison. Ce n’est pas quelqu’un de loin au siège que je ne connais pas. C’est dévastateur parce que je sais qui a fait ces choix et je me sens réduit au silence. – Froskurinn (@Froskurinn) 29 juillet 2020

Le problème était, entre autres, que la LEC était fière de son inclusivité. Une marque construite autour du plaisir, d’être soi-même et d’accepter les autres. La nouvelle a même été révélée par le LEC qui à l’époque était une variante LGBTQ + du logo du LEC. Heureusement, l’accord a été rétracté. Mais le fait qu’il soit même arrivé à ce stade a provoqué une onde de choc parmi les fans et les talents du LEC.

L’accord n’était même pas connu des talents du LEC jusqu’à 24 heures avant sa révélation sur Twitter. Il n’a fallu que quelques instants à certains de ces employés pour se rendre sur Twitter et exprimer leur choc.

Le changement arrive-t-il ou s’agit-il simplement d’un sentiment vide?

Cette nouvelle semble être un bon signe de Riot Games. Cependant, il faut faire preuve de prudence lorsque l’on avance. L’accord NEOM a non seulement mis en évidence le manque de diligence de la part des décideurs de Riot / LEC, mais qu’en informant le personnel du LEC juste un jour avant, ils connaissaient parfaitement les problèmes que cela causerait.

Le partenariat de NEOM avec le LEC était sans aucun doute lucratif. L’État saoudien, via ses nombreuses avenues et entreprises, investit massivement dans toute l’Europe et certainement pas seulement dans les sports électroniques. Un partenariat récent avec BLAST, qui est encore plus important que l’accord LEC, n’a pas encore été annulé, et au moment de la publication, il est toujours très avancé.

