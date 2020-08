Le compte à rebours a déjà commencé pour profiter du grande action de Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Le titre inspiré de l’anime à succès d’Oliver et Benji nous présentera les matchs complets qui ont révolutionné et excité les fans dans une version beaucoup plus proche et avec de grandes et intéressantes nouveautés apportées à la section jouable.

Avec l’intention que les joueurs puissent connaître un peu mieux le travail qui va arriver à la fin de ce mois, Bandai Namco a présenté un nouveau gameplay qui se concentre non seulement sur la présentation des bonnes nouvelles à venir avec le titre ou sur ses graphismes, mais il sert également de tutoriel pour savoir comment jouer et tirer le meilleur parti de cette grande expérience.

Comme on peut le voir pendant le gameplay, les joueurs que nous connaissons le mieux apporteront leurs coups uniquesCes compétences que nous avons tous, à un moment donné, essayé de copier ou même de rêver de pouvoir jouer. Pour cette raison, il n’y a rien de mieux que ce titre pour pouvoir sentir que c’est nous qui frappons le ballon pour marquer un but avec le tir du faucon.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions sera Disponible sur PC, Nintendo Switch et PlayStation 4 à partir du 28 août. L’une des surprises jouables les plus attendues car elle portera l’action des simulateurs de football à un nouveau niveau dans lequel les éléments d’arcade gagneront en force.