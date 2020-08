Le jeu arrivera à la fin du mois sur PS4, PC et Switch.

À la fin du mois Captain Tsubasa: Rise of the New Champions, le jeu vidéo basé sur le manganime populaire de Oliver et Benji cela a fait partie de l’enfance de tant de gens. Compte tenu de la proximité du lancement, et afin de rendre l’attente moins montante, Bandai Namco a diffusé une nouvelle vidéo de huit minutes de jeu qu’il exerce comme un tutoriel.

Le nouveau contenu du jeu possède, étape par étape, toutes les mécaniques que l’on retrouvera dans les jeux de Captain Tsubasa: Rise of the New Champions. Comment passer, dribbler, tirer, faire des coups spéciaux … et autres possibilités que nous trouverons dans ce arcade de football tellement influencé par la nostalgie d’une production que, encore aujourd’hui, il continue de triompher parmi ses milliers de fans.

Captain Tsubasa: Rise of the New Champions arrive chargé de contenu. De la présence des personnages emblématiques, en passant par un mode histoire qui suit certains événements, ou encore la possibilité de créer son propre personnage et de vivre son intrigue. Sans oublier la présence d’équipes nationales ou, bien sûr, plusieurs modes en ligne pour se mettre à l’épreuve face à d’autres joueurs.

La date de sortie de Captain Tsubasa: Rise of the New Champions est le 28 août pour PS4, PC et Nintendo Switch. Si vous voulez en savoir plus, jetez un œil à nos impressions après y avoir joué ou au rapport dans lequel nous nous penchons pour savoir s’il s’agira du jeu Oliver et Benji définitif.

En savoir plus: Captain Tsubasa: Rise of New Champions et Bandai Namco.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["bandai-namco"]).setTargeting("genre", ["deportes"]).setTargeting("game", ["captain-tsubasa-rise-of-new-champions"]).setTargeting("url_sha1", "d236f4a140a7cc007eb7bff83946c5057150e02e");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');