Ligue de fusée recevra prochainement une nouvelle mise à jour qui changera le modèle du jeu en le rendant Free to play, ce qui donnera certains avantages aux joueurs ayant acquis le titre à l’époque à titre de compensation et apportera également une solution à une demande de la communauté: l’unification des comptes.

Jusqu’à présent, malgré le jeu croisé, on ne pouvait entrer qu’avec le compte spécifique de votre console, c’est-à-dire sur Switch avec un seul compte Nintendo ou avec un de Microsoft sur Xbox One, sans pouvoir utiliser les éléments obtenus dans un autre. C’est, si vous aviez les véhicules achetés ou déverrouillés sur Switch ne pouvaient pas les utiliser sur One et vice versa. Ceci est ce que va changer avec la nouvelle mise à jour.

Comme l’explique Epic Games sur son blog, pour achever cette unification il suffira créer ou utiliser un compte Epic Existant que l’utilisateur sera demandé une fois qu’il démarre Ligue de fusée pour la première fois après la mise à jour. Une fois que cela est fait, vous pouvez choisir un plateforme principale et à partir de là sera celui qui sera utilisé pour la progression du Rocket Pass, le niveau d’expérience et le rang en compétition dans le reste des plateformes. Ni le crédit ni les jetons Esports ne peuvent être transférés.

Vous pouvez également partager l’inventaire, bien qu’à quelques exceptions près. Les objets gratuits, ceux appartenant à des événements, des récompenses saisonnières ou des objets achetés dans le magasin, entre autres, peuvent être utilisés sur toutes les plateformes. Cependant, les objets exclusifs de chaque plateforme ne peuvent pas être partagés, donc les utilisateurs de Commutateur Nintendo peut oublier de jouer avec des véhicules équipés du casquette mario sur Playstation 4.

Ni le contenu sous licence, par exemple, des véhicules inspiré des films et séries comme le DLC de Batman et superman, les véhicules de Jurassic Park, Ghostbusters o La voiture fantastique. Bien sûr, ils peuvent continuer à être utilisés sur la plateforme où ils se trouvent acheté à l’origine. Puisque Epic ne ferme pas la porte à ce qui peut être partagé dans le futur, ils admettent être J’y travaille mais il ne peut pas être partagé.

Modifications dans l’échange d’objets

La nouvelle mise à jour modifiera également le échanges d’objets entre joueurs. Afin d’éviter la fraude, seuls les objets peuvent être échangés ou échangés sur la plateforme sur laquelle ils ont été achetés. Autrement dit, les objets obtenus dans Commutateur Nintendo Ils ne peuvent être échangés qu’avec les utilisateurs de la console hybride. De plus, comme mesure supplémentaire, il sera nécessaire que les acteurs impliqués dans l’échange aient acheté au moins 500 crédits ou qui ont joué Ligue de fusée avant la conversion en free to play.

La mise à jour gratuite qui convertira Ligue de fusée Le jeu gratuit arrivera cet été, alors que le jeu célèbre son cinquième anniversaire.

