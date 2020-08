Jeux de rock star a perdu un élément clé dans le développement de Grand Theft Auto 6. Lazlow Jones, l’un des principaux producteurs et écrivains de GTA V et Red Dead Redemption, a arrêté de travailler pour la société il y a quelques mois.

Lazlow Jones a eu une carrière couronnée de succès chez Rockstar Games pendant plus de 20 ans et des franchises comme Grand Theft Auto, Red Dead Redemption et des jeux comme Bully ou Max Payne 3. Selon son profil LinkedIn, Jones now travaille au développement de séries pour Disney et Netflix, ainsi que consultant pour une société de jeux vidéo.

Le départ de Jones signifie un coup dur pour Rockstar Games, qui pratiquement manque d’équipe créative. Le producteur et scénariste a travaillé aux côtés de Dan Houser dans le département de production et était responsable de la création de contenu audio et vidéo dans Grand Theft Auto V, principalement le dialogue.

Dans son dossier, Jones prétend avoir été en charge des équipes de rédaction, producteurs, illustrateurs, animateurs, artistes et monteurs vidéo. Le producteur était également responsable de la création des bandes-annonces du jeu, ainsi que des publicités, des technologies de capture de paysages et de personnages, ainsi que les stations de radio que nous écoutons lorsque nous nous déplaçons dans la ville.

Rockstar Games a manqué d’équipe créative pour « Grand Theft Auto 6 »

L’une de ses apparitions les plus mémorables a peut-être été à Grand Theft Auto Vice City, où a servi d’annonceur pour la station V-Rock et était en charge de présenter les chansons métal des années 80. Avec le départ de Jones en avril et de Dan Houser en mars, Rockstar Games a deux très grosses lacunes à combler si vous voulez un GTA 6 tout aussi réussi que la version actuelle.

Lazlow Jones et Dan Houser étaient les piliers de l’équipe créative

L’un des piliers de la franchise est la partie créative, où Houser et Jones ont décrit les histoires, les dialogues et les interactions de tous les personnages. Bien que la campagne solo ait été reléguée avec l’explosion de GTA Online, le mode histoire est important dans les jeux Rockstar.

Il y a quelques années Leslie Benzies, présidente de Rockstar North, a quitté l’entreprise après une année sabbatique. Le producteur légendaire a poursuivi la société pour 150 millions de dollars, affirmant que les frères Houser et Take-Two l’ont empêché de retourner à son poste. Benzies cherchait un montant élevé de redevances sur les ventes des jeux, ce qui n’aurait pas été partagé par les fondateurs de Rockstar.

Actuellement la société est dirigée par Sam Houser. Le développement de Grand Theft Auto 6 est à un stade précoce de la pré-production et il n’y a pas de date de sortie estimée. Rockstar lancera GTA V en tant que jeu optimisé pour la PlayStation 5, cherchant à tirer davantage de profit de GTA Online sur la prochaine génération de consoles.

L’article Rockstar Games perd un élément clé dans le développement de «Grand Theft Auto 6» a été publié dans Hypertext.