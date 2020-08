Rocksteady a publié un tweet contenant une lettre non sollicitée qu’il a reçue d’employées de l’entreprise concernant le récent rapport du Guardian sur les accusations d’abus et de harcèlement au studio.

Le tweet contient une lettre non sollicitée de sept des femmes du personnel de Rocksteady qui ont signé la lettre initiale de 2018 dénonçant une conduite inappropriée sur le lieu de travail.

Selon la nouvelle lettre, huit des dix employés qui ont initialement mis en lumière des problèmes de harcèlement font toujours partie de l’entreprise. Il poursuit en déclarant que Rocksteady a résolu les problèmes immédiatement, et pas deux ans plus tard, comme le rapportait le Guardian.

Voici la lettre en entier:

L’histoire originale suit.

Histoire originale

Le développeur de Batman, Rocksteady Studios, a été accusé par plusieurs employés d’ignorer le harcèlement sur le lieu de travail.

Selon un rapport de The Guardian, les employées de Rocksteady ont signé une lettre il y a deux ans et l’ont envoyée aux patrons, accusant le studio de ne pas avoir empêché les comportements inappropriés et le harcèlement sexuel.

La lettre a été publiée en 2018 et 10 des 16 employées l’ont signée. La lettre faisait état de diverses «insultes concernant la communauté transgenre», des discussions sur les femmes de «manière péjorative ou sexuelle» et du harcèlement sexuel. Ce dernier s’est produit sous la forme d’avances, de «lamentations» et de «commentaires inappropriés».

L’une des femmes, qui a parlé avec The Guardian, s’est manifestée en raison du manque de réponse de Rocksteady. Elle a déclaré qu’elle avait le sentiment que les employés souffraient toujours de sexisme, de harcèlement et de conduite inappropriée.

«J’ai tout entendu, des réclamations tâtonnantes aux incidents impliquant des directeurs, qui sont tous des hommes», a-t-elle déclaré. «Pourtant, la seule chose que nous avons eue, en conséquence, a été un séminaire à l’échelle de l’entreprise qui a duré une heure. Tous les participants ont été invités à signer une déclaration confirmant qu’ils avaient reçu la formation. C’était un moyen juste pour eux de se couvrir les fesses.

« Rocksteady n’a pas la meilleure réputation pour représenter les femmes », a-t-elle déclaré, utilisant le portrait de Harley Quinn et Poison Ivy de ses jeux Batman. «Parfois, vous pouviez voir la surprise sur leur visage lorsque vous disiez que ce n’est pas ainsi que les femmes s’habillent.»

Contacté par The Guardian, Rocksteady a publié la déclaration suivante:

«Dès le premier jour à Rocksteady Studios, nous avons décidé de créer un lieu où les gens sont pris en charge, un lieu fondamentalement fondé sur le respect et l’inclusion.

«En 2018, nous avons reçu une lettre de certaines de nos employées exprimant leurs inquiétudes à l’époque, et nous avons immédiatement pris des mesures fermes pour résoudre les problèmes soulevés. Au cours des deux années suivantes, nous avons écouté attentivement et appris de nos employés, en veillant à ce que chaque personne de l’équipe se sente soutenue. En 2020, nous sommes plus que jamais passionnés de continuer à développer notre culture inclusive et nous sommes déterminés à défendre l’ensemble de notre personnel.

Les patrons du studio ont depuis tenu une réunion où la lettre, à nouveau envoyée en 2018, a été discutée pour la première fois.

Rocksteady est sur le point de révéler son dernier jeu, Suicide Squad: Kill the Justice League, ce week-end pendant DC FanDome. Pendant l’événement, WB Games Montréal dévoilera également son nouveau titre, qui serait un nouveau jeu Batam.