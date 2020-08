Capture d’écran: Cellar Door Games

Rogue Legacy 2, désormais disponible en accès anticipé sur Steam, s’appuie fortement sur les deux premiers noms de son titre. C’est un rogue-like dans lequel le joueur guide des générations d’aventuriers à travers un grand château à la recherche de la gloire et de la fortune, laissant derrière lui un héritage pour que le prochain membre de la famille assume la cause. J’adore le gameplay instantané, mais si vous recherchez un changement radical par rapport à la première entrée, vous ne serez peut-être pas aussi disposé à rester.

Au démarrage de Rogue Legacy 2, j’ai été immédiatement frappé par la rapidité avec laquelle je suis retombé dans la boucle de jeu alors que je n’avais pas joué à l’original pendant des années. Chaque course commence par le choix d’un nouvel aventurier, capable de dépenser l’or accumulé par son ancêtre le plus récent pour des améliorations de statistiques et un meilleur équipement. Au début, ils appartiendront tous à la classe générique des guerriers, mais à mesure que vous progressez, vous débloquez de nouvelles classes comme les rangers, les mages et les barbares.

Rogue Legacy 2 est incroyable, avec de superbes techniques de mouvement et un style artistique mis à jour qui le fait ressembler à un dessin animé du samedi matin. Cela dit, je me suis rapidement heurté aux limites du modèle d’accès anticipé lorsque j’ai essayé d’étendre mon aventure en dehors des limites du premier biome et que j’ai plutôt été accueilli par un message des développeurs taquinant le contenu futur. Je suppose que je vais devoir me contenter de l’intérieur du château pour l’instant.

La vanité principale, cependant, réside dans ce que Rogue Legacy appelle des «traits». Ces attributs aléatoires assaillent votre personnage de bizarreries qui, selon votre façon de jouer, pourraient vous aider ou vous gêner dans votre recherche de trésor. «Panic Attacks», par exemple, rend l’écran de jeu flou pendant quelques secondes à chaque fois que vous êtes touché. «OCD» restaure le mana lorsque vous cassez des choses. « Crippling Intellect » réduit les HP, les PM et la puissance d’attaque de votre personnage tout en augmentant la régénération des PM.

Tout comme le premier jeu, je ne dirais pas que Rogue Legacy 2 gère ces traits, dont beaucoup sont basés sur des troubles de la vie réelle, avec le tact nécessaire qu’ils méritent probablement. Cela dit, ils ont été légèrement modifiés en ce sens qu’ils vous donnent maintenant un pourcentage d’augmentation de l’or que vous collectez, avec des traits plus extrêmes offrant de meilleures récompenses. J’aurais bien aimé être payé plus pour ma mauvaise vue et mes troubles anxieux, mais hélas.

Il a fallu des centaines de millénaires aux poissons préhistoriques pour faire quelque chose d’aussi monumental que de devenir des tétrapodes à quatre pattes respirant l’air, mais nous nous attendons souvent à ce que les suites du jeu se transforment en quelque chose de radicalement différent en quelques années seulement. Rogue Legacy 2 a pris les petits détails qui ont rendu son prédécesseur génial et les a progressivement développés. Et bien que le développeur Cellar Door Games n’ait pas réinventé la roue ici, c’est formidable d’avoir plus de Rogue Legacy dans lequel mordre les dents.