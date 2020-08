Si la société Respawn Entertainment nous l’a fait comprendre, c’est qu’elle a de grands projets pour sa bataille royale réussie Apex Legends. Depuis sa première inattendue, il propose toutes sortes de contenus pour les joueurs, progressant à pas de géant. Et, bien sûr, c’est l’un des titres qui nous a montré qu’il peut faire de grandes choses, en particulier en ce qui concerne introduire de nouveaux personnages.

Mais maintenant, le titre parvient à retenir l’attention des joueurs anticiper les bonnes nouvelles pour sa sixième saison. Bien que cette fois, la surprise ne soit pas livrée à travers les actualités sur la carte, mais avec un message mystérieux partagé sur les réseaux sociaux et là où les joueurs ont vu un nouveau teaser centré sur Bangalore, la légende du soldat.

Il l’audio fait référence à P Man, qui semble être un nouveau personnage pour le titre, même si pour le moment il n’a pas été vu ni qui il pourrait être, bien que la première attendue soit attendue ce week-end. Mais oui, pour l’instant, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour connaître les nouvelles de l’entreprise elle-même.

Apex Legends est un succès illimité qui existe déjà disponible sur PC, Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 4. C’est une grande nouveauté dont les joueurs pourront profiter de toutes les manières possibles et c’est que la société continue d’avoir de grands projets pour son titre, en maintenant son intention de continuer à grandir avec le jeu et de ne pas limiter son chemin.