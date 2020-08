Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

11.08.2020 à 14h05

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege a révélé son prochain opérateur et ce n’est ni plus ni moins que Sam Fisher, protagoniste de la célèbre saga de Splinter Cell, qui malheureusement ne peut toujours pas avoir son propre jeu vidéo et Ubisoft refuse d’en parler.

Accompagnant l’annonce, Ubisoft a également révélé une nouvelle bande-annonce montrant Sam Fisher en action au sein du tireur tactique. Cela dit, la bande-annonce ne montre pas beaucoup de détails, car c’est le 16 août qu’elle sera révélée dans son intégralité.

Cependant, Sam Fisher ne sera pas la seule nouveauté, car elle se concentrera également sur Opération Shadow Legacy, bien que pour celui-ci, il n’y ait toujours pas de date de révélation ou quoi que ce soit de similaire.

La source: Rainbow Six Siege

