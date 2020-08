Les personnages de jeux vidéo sont bien plus que la somme de leurs pixels. Derrière le dialogue, les grognements et les acclamations se cache un acteur talentueux qui travaille dur pour donner vie aux mondes tangibles mais lointains des jeux. Parfois, leurs noms sont au premier plan, comme David Hayter à côté de Solid Snake dans Metal Gear Solid. D’autres fois, vous pouvez parcourir un jeu entier sans relier les points.

Dans cette nouvelle série, «Behind The Voice», nous lançons le rideau et vous donnons un aperçu de la vie et de la carrière des acteurs qui expriment les personnages que vous incarnez. Nous leur parlons de leur travail dans l’industrie des jeux, et regardons au-delà de leurs CV pour parler de ce qui les passionne. Parce que tout comme les personnages sont plus que la somme de leurs pixels, les acteurs sont plus que leurs voix.

Dans notre épisode pilote, nous discutons avec Sarah Elmaleh, la voix derrière Lizzie Carmine dans Gears 5, Apollyon dans Afterparty et Katie dans Gone Home. En plus de son travail de voix, Sarah est une avocate et consultante dans l’industrie du jeu vidéo, travaillant à promouvoir une collaboration saine entre les acteurs et les développeurs. Elle est cofondatrice de la conférence multilingue sur les jeux gratuits en ligne gamedev.world, et a agi en tant que directrice récurrente et co-animatrice des IndieCade Awards.