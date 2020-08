J’ai joué des centaines d’heures de The Witcher 3, lu A Song Ice and Fire au moins deux fois, vu Longclaw dans les deux, et je n’ai jamais pensé à les relier.

Ce n’est que lorsque je l’ai vu sur Reddit que j’ai finalement réalisé: Geralt of Rivia peut obtenir Longclaw! Ou du moins une épée avec le même nom – je ne suis pas tout à fait sûr que l’acier valyrien existe dans The Witcher 3, mais l’acier Viziman est sûrement assez proche.

Découvrez la photo ci-dessous, qu’un utilisateur de Reddit nommé DirtyDirtbike a partagée en ligne plus tôt dans la journée.

+ 10% de chances de démembrer? C’est très Longclaw-y, n’est-ce pas! et une chance de + 5% de geler également les ennemis – cela doit être dû aux nombreuses années passées par Jeor Mormont au Mur.

Ou c’est juste une épée différente avec le même nom – mais allez, il est fort probable que les scénaristes de CD Projekt Red aient lu suffisamment de George R.R. Martin pour brancher un petit œuf de Pâques. De plus, comme vous pouvez le voir sur la photo, Geralt est tout équipé d’une armure légère Stark-esque. Il ne porte pas l’armure et la cape noires de Night’s Watch, mais c’est très Ned Stark-y, ce qui signifie que c’est aussi la saison 7 / saison 8 de Jon Snow-y.

Comme quelqu’un l’a souligné sur Reddit, cette épée devrait rendre Geralt incapable de dire autre chose que « sheez muh kween! » à propos de Yennefer de Vengerberg, et «ah dun wanit, ah nevah ave» à propos de… de quoi? Briser la malédiction du djinn? Cela a du sens, allons-y.

De plus, quand vous y réfléchissez, Ragh nar Roog à la fin de The Witcher 3 et tout ce qui est au nord du mur dans Game of Thrones sont à la fois enneigés et tout, alors peut-être que Longclaw est la vraie réponse pour vaincre les ennemis surnaturels qui aiment -150 degrés de froid.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez obtenir Longclaw dans The Witcher 3, si vous le souhaitez. Dans l’actualité connexe, ces mods apportent les versions Netflix de Yennefer et Triss à The Witcher 3.

De plus, selon les livres, les dégâts de chute dans The Witcher 3 sont des fous à cheval.