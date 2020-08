Sayonara Wild Hearts Ce fut un grand succès sur le marché indépendant. Un jeu vidéo avec la musique comme prémisse qui, en plus, a réussi à combiner une section artistique soignée et curieuse avec des mécanismes jouables qui étaient loin des canons actuels de l’industrie. Fin juillet, nous vous disions que Mediamarkt Espagne avait répertorié sur son site Internet une édition physique de ce titre pour Commutateur Nintendo. Maintenant, heureusement, nous vous apportons la confirmation officielle.

Et c’est que le distributeur espagnol Meridiem Games a confirmé, via un communiqué de presse, qu’il distribuera dans notre pays un version physique du titre par iam8bit, Annapurna Interactive, et avec la collaboration spéciale de Skybound Games, le prochain 29 septembre 2020. En arrière-plan, Sayonara Wild Hearts a été développé par le studio suédois Simogo, et nous présente une proposition d’arcade onirique qui traite de sujets aussi divers que la conduite de motos, le patinage, la danse, le tir au laser, le brandissement d’épées et les cœurs brisés sur 300 km / h. Tout cela accompagné d’une forte bande-son de style pop écrite spécialement pour le jeu.

C’est un titre qui, depuis son lancement, a réussi à remporter plusieurs prix, dont le BAFTA Games Award pour ses réalisations artistiques et le Apple Design Award. Qu’as-tu pensé de l’actualité? Nous vous rappelons que l’édition physique de Sayonara Wild Hearts est désormais disponible à la réservation sur Nintendo Switch dans les principaux établissements spécialisés de notre pays. Si vous décidez de choisir Amazon comme portail de réservation, nous vous laissons avec notre lien d’achat afin que, sans générer de frais supplémentaires, vous puissiez collaborer en contribuant à l’entretien de votre maison.

Source: Communiqué de presse

