L’aventure pirate de Rare a été l’une des grandes propositions qui a révolutionné le monde des jeux vidéo. Bien que sa première n’ait pas été la plus applaudie en raison du manque de contenu, la société a réussi à réinventer son jeu et à proposer, au fil du temps, l’une des propositions les plus spectaculaires qui soient non seulement il a fière allure, mais nous offre des propositions infinies.

Mais en plus de ses mises à jour, le jeu parvient à nous surprendre avec certaines des propositions les plus intéressantes. Parmi celles-ci, nous trouvons des collaborations intéressantes qui nous donnent l’opportunité de obtenir un bateau personnalisé. Après arrivée d’OriIl est maintenant temps pour l’une des collaborations les plus spéciales pour les fans de Rare.

Mer des voleurs | Rare

La société a annoncé l’arrivée de Battletoads à Sea of ​​Thieves. Ses débuts ont acquis une grande force dans le jeu des pirates avec un skin spécial pour les navires inspiré de son grand travail, dont le nouveau titre est actuellement développé par le studio Dlala. Mais la meilleure chose à propos de ce skin est qu’il ne sera pas nécessaire de payer pour pouvoir l’ajouter à notre catalogue, mais que nous n’aurons qu’à remplir une simple exigence.

Tous les joueurs qui souhaitent ce sking devront terminer le premier épisode du nouveau jeu Battletoads avec leur compte Xbox, un titre disponible sur Xbox Game Pass. Bien sûr, il faudra le faire ce test avec votre compte Xbox, ce pourrait donc être une excellente occasion de montrer que nous sommes les plus courageux en mer et ceux qui ont la force des Battletoads de leur côté.