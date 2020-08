En mai, les fans de Xbox ont eu l’occasion de voir un programme centré sur certains titres qui feront leur apparition sur la console nouvelle génération. Parmi eux, nous avons trouvé l’arrivée de Second Extinction, un titre dans lequel les dinosaures auront un grand rôle, mais sans penser à l’intérêt de pouvoir vivre une aventure tranquille centrée uniquement sur une promenade.

L’intention de ce jeu est que nous nous mettions à l’épreuve, que nous devions démontrer notre grande habileté contre ces ennemis. Et bien qu’il soit complètement silencieux pendant un moment, il est maintenant temps d’en savoir plus sur certaines des nouvelles à venir avec le jeu, cette fois avec une bande-annonce axée sur un nouveau type d’ennemi.

Deuxième extinction | Microsoft

Les Raptors seront présents dans le jeu et seront un type d’ennemi commun tout au long de notre passage à travers l’endroit. Oui, ça nous présente style graphique incroyable et un design qui montre déjà qu’il ne sera pas facile d’éliminer ces ennemis. Bien sûr, au fil du temps, la société devrait nous présenter plus de détails sur ces créatures dangereuses et leurs capacités.

Second Extinction sera disponible cette année en PC, Xbox One et Xbox Series X. Pour le moment, il n’a pas confirmé de date de sortie pour cette grande première, même si nous espérons voir bientôt des nouvelles qui nous garantiront et nous montreront une partie de cette action qui nous attend. Et, bien sûr, jetons un coup d’œil à tous les dangers qui nous attendent.