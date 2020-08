SEGA fait probablement un retour sur GeForce maintenant avec Phantasy Star Online 2 (Photo: SEGA)

Après avoir supprimé un grand nombre de jeux du service, Sega pourrait être prêt à soutenir à nouveau GeForce Now. Après le lancement en février, le service cloud a fait beaucoup de bruit parmi les développeurs une fois qu’ils ont découvert que leurs jeux étaient disponibles pour jouer à leur insu ou sans leur approbation.

Naturellement, cela a amené de nombreux développeurs et éditeurs à retirer leurs jeux du service avec le créateur de The Long Dark, Raphael van Lierop, déclarant sur Twitter: «Désolé pour ceux qui sont déçus de ne plus pouvoir jouer à #thelongdark sur GeForce Now. Nvidia n’a pas demandé notre permission pour mettre le jeu sur la plateforme, nous leur avons donc demandé de le supprimer. Veuillez leur adresser vos plaintes, pas nous. Les développeurs doivent contrôler où leurs jeux existent. »

Après le contrecoup, NVIDIA a agi rapidement pour faire amende honorable en inversant son approche, permettant aux éditeurs et aux développeurs de «s’inscrire» pour le service. Ce demi-tour a amené plus de développeurs et d’éditeurs à bord, même The Long Dark étant à nouveau jouable. Mais où se situe Sega dans tout cela?

Eh bien, après avoir retiré beaucoup de leurs matchs à la fin du mois de mai, à part Shenmue III et Two Point Hospital, tout est un peu en suspens pour le moment. Toutes les annonces de jeux à venir proviennent de NVIDIA eux-mêmes sous la forme d’articles de blog. Cela étant dit, Cloudy With A Chance of Games a fait un premier rapport sur un article de Reddit dans lequel l’utilisateur SammyFae a partagé une capture d’écran qui montre que Phantasy Star Online 2 est partiellement pris en charge sur GeForce Now.

Comme vous pouvez le voir dans l’article, le jeu nécessiterait d’être téléchargé et installé chaque fois que vous y jouerez jusqu’à ce qu’il soit entièrement pris en charge. SammyFae précise plus en détail: «Lorsqu’un éditeur revient sur Geforce Now, CERTAINS de ses jeux commencent à être disponibles via l’application Steam via geforce maintenant mais pas entièrement, devant télécharger le jeu à chaque fois que vous ouvrez Steam, via geforce maintenant. cela s’est produit avec Square Enix avec des jeux comme Shadow of the Tomb Raider, ne vous inquiétez pas si, par exemple, Alien: Isolation n’est pas disponible maintenant, ce sera probablement jeudi. » NVIDIA a fait quelques annonces récemment, mais aucune n’était liée à Sega. Étant donné que Phantasy Star Online 2 est presque intégré au service, j’imagine que Sega est lentement mais sûrement en train de se faire une idée de ses jeux sur le service.

Daily Gaming Report est votre source de référence pour tout ce qui concerne Cloud Gaming.Pour les dernières nouvelles et critiques, assurez-vous de revenir tous les jours et suivez-nous sur Twitter @report_gaming

PLUS: LES GARÇONS D’AUTOMNE POURRAIENT VOIR LA SORTIE SUR STADIA ET D’AUTRES PLATEFORMES

PLUS: LE CONTRÔLE DE L’ESPRIT SUPERHOT A ÉTÉ CONFIRMÉ LE 18 AOÛT POUR STADIA