19 août 2020 – 12h08

Le géant japonais de l’édition Sega a déclaré qu’il se concentrerait «agressivement» sur les ports PC de son portefeuille après avoir constaté une forte performance sur Steam lors du verrouillage du coronavirus COVID-19.

Dans une question-réponse pour les investisseurs – telle que rapportée par GamesIndustry.biz – la société a déclaré que les ventes de titres comme le jeu PlayStation Vita Persona 4: Golden, qui a été lancé sur Steam en juin étaient « nettement plus élevées que prévu ».

« À l’avenir, nous avons l’intention de promouvoir de manière agressive le portage des titres précédemment lancés sur Steam et d’autres nouvelles plates-formes », a déclaré Sega.

« Dans cette direction, nous aimerions prendre en compte le déploiement multi-plateforme et préparer la version PC et autres dès le départ. »

Ce n’est pas tant une nouvelle stratégie pour Sega qu’une extension de son plan existant. La société a apporté ses IP de console, telles que Vanquish, Bayonetta, Yakuza et Valkyria Chronicles sur PC ces dernières années.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à plein temps dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.











window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/71448/sega-to-double-down-on-pc-ports-following-coronavirus-steam-surge/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));