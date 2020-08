Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il ne fait aucun doute qu’Animal Crossing: New Horizons est arrivé dans le meilleur des cas. Le titre a eu une performance que peu ont appréciée au cours de ses 5 premiers mois sur le marché. Le titre a même fait profiter des gens en dehors des jeux vidéo de ce type de divertissement et cela n’exclut pas des artistes célèbres. L’une de ces personnes est Selena Gomez, qui était présente à un spectacle virtuel dans le jeu avec un duo qui a ravi ses fans.

Gary Whitta, connu pour être co-auteur de Rogue One, est l’hôte d’une émission virtuelle qui se déroule entièrement sur Animal Crossing: New Horizons et s’appelle Animal Talking. Dans l’émission la plus récente, il a invité Selena Gomez et Trevor Daniel, qui ont présenté ensemble une nouvelle version de Past Life, en plus de le faire d’une manière très unique, car leurs avatars de jeu étaient ceux qui simulaient le chant de cette chanson préenregistrée. Ceci a été réalisé en demandant à leurs personnages de répéter un geste et de jouer la chanson séparément, tandis que les avatars capturaient naturellement l’apparence des 2 artistes.

Bien que la chanson ait été préenregistrée, l’expérience a ravi les fans, qui ont vu l’émission capter 28 670 téléspectateurs sur Twitch, selon les informations de Polygon.

Vous pouvez regarder la performance musicale à la 11 minute dans la vidéo ci-dessous.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Nintendo a supprimé un hack populaire Animal Crossing: New Horizons.

Animal Crossing: New Horizons séduit un public diversifié

Selena Gomez et Trevor Daniel ont également répondu à quelques questions dans la présentation virtuelle qui ont été posées par Whitta. La chanteuse a avoué avoir acheté Animal Crossing: New Horizons parce que «tout le monde» en parlait et que tous ses amis y jouaient, ce qui témoigne du grand impact que l’exclusivité Nintendo Switch a eu même sur des personnes célèbres qui n’ont presque aucun contact avec les jeux vidéo.

« Les célébrités n’aspirent pas à apparaître dans notre émission comme quelque chose de promotionnel, mais comme quelque chose de vraiment amusant et fade à faire, en particulier ces jours-ci », a déclaré Whitta à Polygon.

Que pensez-vous de cette opportunité offerte par Animal Crossing: New Horizons de se connecter avec plus de personnes de manière virtuelle? Avez-vous déjà profité des fonctionnalités sociales du jeu pour sortir avec vos amis? Dites le nous dans les commentaires.

Le nouveau titre Nintendo Switch continue d’évoluer et recevra de nouveaux contenus dans les mois à venir dans le cadre de mises à jour gratuites. Grâce à eux et à quelques conseils, il semble que le jeu pourrait bientôt inclure des fonctions de cuisine et de couture.

Animal Crossing: New Horizons est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous consultez son dossier ou si vous consultez notre avis écrit.

