Nous sommes à quelques semaines du lancement de Marvel’s Avengers, développé par Crystal Dynamics et distribué par Square Enix. Bien que les attentes pour sa sortie soient élevées, compte tenu des événements du film, certains fans ont réfléchi à ce qui se passera avec la présence de Spider-Man, un personnage qui n’a pas encore été confirmé pour le jeu. Eh bien, selon une fuite, il semble que le héros arachnide pourrait apparaître dans le jeu et être uniquement disponible sur PlayStation 4.

Un rapport de Pure Xbox a partagé la publication du magasin UK Base autour de Marvel’s Avengers, qui souligne que les joueurs pourront utiliser Spider-Man exclusivement sur la version PS4, des informations qui jusqu’à présent ne l’ont pas été. Il a été confirmé par la ou les marques liées au développement du jeu. Il convient de noter que quelques instants après que la nouvelle a commencé à circuler sur Internet, le magasin a modifié sa publication, laissant la question de ce qu’il adviendra du héros arachnide et de son rôle dans Marvel’s Avengers.

En ce sens, il ne faut pas oublier que Sony détient les droits de Spider-Man depuis 1985 et a actuellement des livraisons exclusives Marvel’s Spider-Man et Spider-Man: Miles Morales, pour PS4 et en développement pour PS5 respectivement par fait partie d’Insomniac. Cependant, il convient également de prendre en compte que depuis 2015, Sony a conclu un accord avec Disney et Marvel afin que Spider-Man puisse apparaître dans les films de l’univers cinématographique Marvel, bien que l’on sache que cela se limite aux droits cinématographiques, laissant la pièce en l’air sur ce qui va se passer avec le jeu.

En outre, il est important de noter que Spider-Man n’a pas été annoncé comme personnage jouable pour Marvel’s Avengers. Donc, tout indique que les informations du magasin sont une simple erreur, mais nous serons en attente et nous vous informerons si quelque chose est annoncé sur la présence du héros dans ce projet.

Marvel’s Avengers fera ses débuts le 4 septembre sur PS4, Xbox One et PC. Ses débuts sont également prévus sur PS5 et Xbox Series X lorsque les deux consoles sont sur le marché.

