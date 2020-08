Il a été récemment annoncé que Serious Sam 4 sera lancé en septembre au lieu d’août.

Avez-vous déjà eu envie de charger sans tête avec une bombe dans chaque main vers un mot massif et concret? Était-ce le mot août? Et, en arrivant à ce mot, a-t-il été cruellement plumé en l’air par une sorte d’intervention divine, vous faisant courir droit devant lui, incapable de vous arrêter, vers une nouvelle structure lisant le 24 septembre?

Sinon, vous n’êtes pas Serious Sam 4.

Quoi qu’il en soit, les fans déçus par le léger retard seront au moins heureux de savoir que le 24 septembre est la nouvelle date de sortie «100% -not-gonna-change». Pendant que vous attendez, regardez la nouvelle bande-annonce ci-dessous, qui est à peu près aussi sérieuse qu’une bande-annonce peut l’être.

Des détails sur le retard ont également été récemment partagés dans un communiqué de presse officiel.

« Croteam et Devolver Digital ont récemment annoncé que la préquelle de haute puissance Serious Sam 4 déclencherait les deux barils de chaos sur Steam et Google Stadia en août 2020, mais nous voulions dire le 24 septembre », lit-on. Je déteste quand cela arrive.

«L’humanité est assiégée alors que toute la force des hordes de Mental se répand à travers le monde, ravageant ce qui reste d’une civilisation brisée et battue», poursuit le communiqué de presse, décrivant les prémisses de Serious Sam 4. «La dernière résistance à l’invasion est la Force de défense de la Terre dirigée par Sam ‘Serious’ Stone et son escouade lourdement armée de commandos inadaptés.

Si vous avez envie de plus de Serious Sam 4, assurez-vous de regarder – ou de revoir – la bande-annonce de gameplay du mois dernier.

De plus, Serious Sam 4 a 100 000 ennemis à l’écran, une carte de 128 km – soit 128 km carrés – et prend en charge la coopération à 16 joueurs.

« Cela aura du sens dans une sorte de Serious Sam », a déclaré Daniel Lucic de Croteam à VG247 à l’E3 il y a deux ans. « Parce que le jeu n’a pas vraiment de sens. »

Avant de partir, souvenez-vous de la fois où de nombreux joueurs idiots se sont énervés parce que la harpie de Serious Sam 4 n’avait pas ses seins?