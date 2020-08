Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Serious Sam 4: Planet Badass, l’une des exclusivités temporaires les plus importantes de Google STADIA et PC fera ses débuts très prochainement. Le développeur Croteam et le distributeur Devolver Digital avaient confirmé il y a quelques semaines que le titre arriverait en août de cette année. Comme vous pouvez le constater, plusieurs jours du mois se sont déjà écoulés et nous ne connaissons toujours pas la date finale. Eh bien, les joueurs devront attendre un peu plus longtemps pour profiter de la nouvelle aventure Sam Stone, car il a été annoncé que le lancement avait été retardé.

Aujourd’hui, Devolver Digital a finalement défini la date de sortie de Serious Sam 4, mais c’est une nouvelle un peu douce-amère, car, bien que le jour ait été défini, il a également été révélé que ce ne sera pas août, mais que la première sera retardée de près d’un mois. de plus, car le jeu arrivera enfin le 24 septembre.

Serious Sam 4 ne sera pas disponible sur toutes les plateformes en septembre

Comme nous l’avons mentionné, ce titre arrivera sur PC (via Steam) le 24 septembre, mais grâce à un accord d’exclusivité temporaire avec Google STADIA, le titre ne sera disponible que sur ces 2 plateformes, tandis que les joueurs sur PlayStation 4 et Xbox One ils devront attendre longtemps pour le tester. Jusqu’à présent, on sait que le titre atteindra les deux plateformes en 2021, mais la date n’a pas encore été définie.

Ainsi, la seule façon de jouer à ce titre au Mexique et dans d’autres régions d’Amérique latine sera via PC, puisque Google STADIA n’est pas encore disponible dans les pays d’Amérique centrale ou d’Amérique du Sud.

Nous vous laissons avec la curieuse bande-annonce de la révélation de la date de sortie partagée par Devolver Digital.

Comment recevez-vous cette nouvelle? L’achat du titre sur PC fait-il partie de vos plans ou allez-vous attendre la version PlayStation 4 et Xbox One? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous ne savez rien sur Serious Sam, laissez-nous vous dire que c’est une franchise reconnue pour son style de jeu qui met l’utilisateur au milieu d’une poignée d’ennemis qui attaquent en hordes et que la mission sera de les mettre fin à tous. Pour que vous puissiez voir ce que nous disons, nous vous invitons à consulter cette vidéo de gameplay.

Serious Sam 4: Planet Badass fera ses débuts le 24 septembre sur PC et Google STADIA le 24 septembre. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous consultez cette page.

