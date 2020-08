Xbox Live rencontre actuellement des problèmes qui empêchent les utilisateurs de Windows et du Xbox Store d’acheter des produits téléchargeables. Si vous espériez acheter Battletoads aujourd’hui et commencer à tenter votre chance avec le trio d’amphibiens, vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps.

Aucun calendrier n’a été donné pour la résolution du problème, mais Microsoft a déclaré que son équipe enquêtait sur le problème et tiendrait les joueurs informés sur sa page Twitter et le site officiel du statut Xbox Live. Vous pouvez également vous connecter à votre compte Microsoft sur ce site pour être averti dès qu’il sera résolu.

Nous sommes conscients que certains utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes lors de la réalisation d’achats sur Windows et Xbox Store; nos équipes enquêtent. Nous vous tiendrons au courant ici et sur notre page de statut. https://t.co/dG2dbISiH7 – Support Xbox (@XboxSupport) 21 août 2020

Ce problème affecte non seulement les utilisateurs de Xbox One et de PC, mais également ceux de la Xbox 360 et du site Web Xbox.

Le problème semble également causer un problème supplémentaire pour ceux qui utilisent des cartes prépayées ou des codes sur Xbox One en particulier. Si vous avez une carte Xbox Live Gold que vous essayez d’utiliser et que vous n’avez plus de temps d’adhésion, vous devrez peut-être également attendre.