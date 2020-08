Shadow a sorti une nouvelle mise à jour et c’est incroyable.

Aujourd’hui, Shadow a envoyé une mise à jour sur leurs services.Ils ont fait des mises à jour majeures sur toutes leurs plates-formes.

Mises à jour

Contrôleurs: Ils ont mis à jour leur liste de contrôleurs avant que vous ne puissiez pas utiliser le contrôleur Xbox Elite V2 sur leur plate-forme, mais avec cette mise à jour, vous pouvez maintenant.Le curseur: Le problème avec le curseur chaque fois que l’utilisateur devait lancer Shadow serait verrouillé et bloquait le curseur, mais cela a été résolu maintenant.Gestion de l’affichage: Ils ont également complètement repensé la résolution personnalisée de Shadow.L’audio: Moins d’impact sur les performances du processeur

Shadow Beta – Bureau – Lanceur v4.15.9

Shadow Beta – Boîtes – Lanceur v4.15.8

Mises à jour

Une mise à jour est sortie pour le Shadow Renderer v3.3.11

Shadow Bêta – iOS – v3.1.0 (93)

Correction et modifications

Ils ont également publié un tout nouveau moteur de rendu, qui rendra votre flux plus fluide et plus fluide que jamais! La gestion du contrôleur de jeu a également été retravaillée pour résoudre les problèmes restants et prendre en charge le contrôleur Nimbus +.

Je suis plutôt satisfait des changements apportés par Shadow. Ils montrent que vous n’avez plus besoin de consoles lorsque vous avez le cloud gaming. Je pense que les mises à jour qu’ils font montreront au public que c’est possible et que cela vaut la peine d’essayer.

Avez-vous déjà essayé Shadow? pensez-vous que ces mises à jour ont aidé le gameplay de leurs services? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

