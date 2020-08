Le livre annoncé en 2017 est enfin mis en vente.

Bien qu’il ait été annoncé à la ComicCon 2017 que WayForward Je préparais un livre d’art pour faire un voyage visuel à travers l’histoire de la série Shantae, c’est jusqu’à présent que ledit livre est répertorié pour la prochaine sortie 1er décembre.

Le livre fera 224 pages et présentera l’art des cinq jeux de la série.C’est une liste sur Amazon qui a révélé les plans de lancement de ce livre édité par Divertissement Udon, une entreprise qui possède une vaste expérience dans l’édition livres d’art de jeux vidéo et qu’il a déjà quelques articles dans son catalogue inspirés de la franchise Wayforward.

Selon la description de la page produit, le livre aura 224 pages dans lequel ils sont collectés arts, concepts, explorations de style, dessins de créatures, décors et bien plus encore, couvrant les 5 jeux que la franchise a eu. Y compris le dernier opus de la série, on pouvait comprendre que le retard dans le lancement du livre est passé de 2018 à 2020 pour couvrir le jeu qui a fait ses débuts cette année.

Shantae et les sept sirènes Il a été créé le 28 mai sur plusieurs plateformes et son créateur n’exclut pas la possibilité de refaire le premier jeu de la série, l’un des plus rares du catalogue Game Boy Color. Pour en savoir plus sur la récente tranche de la franchise, nous vous invitons à revoir son analyse dans 3DJuegos.

