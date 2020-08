Avec l’avènement de l’ère 32 bits et 64 bits, les jeux de combat ont connu un fort changement visuel, passant de simples sprites bidimensionnels à de véritables figures polygonales avec du volume et la possibilité de se déplacer dans plus de deux directions dans une scène ouverte. Et bien qu’avec l’essor des jeux indépendants, l’esthétique colorée basée sur les sprites ait été restaurée dans de nombreux titres, certains développeurs indépendants tels que J Bowman ont ressenti le désir nostalgique de ramener également ces combats de style plus réaliste comme ceux des grands. des classiques comme Deadly Arts ou Flying Dragon de l’ère N64, mais mis à jour avec les graphismes actuels. Et ça a réussi Shaolin contre Wutang, un jeu de combattre 1vs1 Inspiré par le noble art oriental du Kung Fu, devrait être disponible sur l’eShop de la console hybride à partir de la prochaine 14 août.

Shaolin vs Wutang est une lettre d’amour INDIE aux arts martiaux et aux films classiques de Kung Fu. Conçu pour les fans de jeux occasionnels, ce n’est donc pas un jeu de combat hardcore en tant que tel.

Il s’agit d’un jeu de combat INDIE CASUAL 1 contre 1 avec des combats au corps à corps et à l’arme, de la bonne musique et des graphismes inspirés des jeux de combat polygonaux de l’ère 64 bits.

Pas d’effets flashy, juste des combats influencés par les films classiques de Kung Fu. Le jeu propose des sons de combat de films authentiques et une bande-son sous licence avec une excellente musique de films de kung-fu classiques.

Shaolin vs Wutang est une véritable lettre d’amour au cinéma classique de Kung Fu des années 70 et 80. Il s’agit d’un projet indépendant qui a été créé par une personne qui a une immense passion et une grande connaissance des films de Kung Fu. Nous espérons offrir aux joueurs une expérience de jeu satisfaisante mêlée de nostalgie et de réminiscences des grands films de Kung Fu.

fonctionnalités:

– Combat de mêlée et d’armes.

– Animations de verrouillage dynamique

– Bande sonore Kung fu sous licence avec de la musique de films classiques

– 27 styles authentiques d’arts martiaux inspirés

– 20 étapes uniques

– Mouvements et combos uniques pour chaque combattant

– Un joueur et une coopérative locale