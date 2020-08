She Dreams Elsewhere est le RPG de style rétro du développeur solo Davionne Gooden, sous la bannière du Studio Zevere. Il incorpore des combats complexes au tour par tour dans un monde surréaliste où le personnage principal Thalia navigue dans un état onirique aux côtés de ses amis, ce qui s’accompagne de nombreux dialogues brutalement honnêtes qui peuvent être à la fois amusants et décevants.

Dans notre vidéo de jeu exclusive ci-dessus, Thalia crée un club pour l’anniversaire de son amie Amia, dans ce que Gooden assimile à un scénario de lien social de style Persona ou à une mission de fidélité Mass Effect. «Avec ces liens, je voulais explorer la santé mentale et ces problèmes personnels sous un angle différent», a-t-il expliqué. « Parfois, cela se rapporte à ce que traverse Thalia, et d’autres fois, cela se rapporte à la façon dont elle voit cette personne ou leur relation. »

Gooden a également assuré qu’il y aura de nombreuses situations sauvages dans She Dreams Elsewhere qui explorent les pensées et les sentiments de ces personnages. En ce moment particulier, Penelope, l’autre amie d’Amia et Thalia, essaie de passer un bon moment en club. La façon dont les choses se déroulent reflète assez bien ce à quoi ressemble cette expérience: mettre le DJ sur écoute pour jouer une certaine chanson, aider un ami à sortir d’une interaction gênante au bar avec un inconnu, ou passer trop de temps à fermer le club vers le bas. Vers la fin de la vidéo, vous pouvez également voir le système de combat en action et comment le jeu jette un look visuellement frappant et élégant.

Nous avons plus de couverture de She Dreams Elsewhere dans les œuvres; attendons avec impatience une interview approfondie avec Davionne Gooden qui plonge dans la dynamique d’être un développeur solo, de construire un RPG qui reflète ses expériences et ses influences, et de simplement rester à flot pendant les périodes tumultueuses du monde.

Il n’y a pas encore de date de sortie actuelle pour le jeu, mais il est sur le point de frapper Xbox One (également via Game Pass) et PC. Vous pouvez essayer le jeu vous-même avec la démo She Dreams Elsewhere disponible sur Steam dès maintenant.