Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster prendra ce qui est considéré comme l’un des meilleurs opus de cette saga avec un thème un peu sombre pour Nintendo Commutateur et sur PS4 tout au long du printemps de l’année prochaine 2021, mais au Japon, il le fera à la fin de cette année. Quoi qu’il en soit, la vérité est que dans ce titre, nous trouverons un grand nombre de créatures et de démons qui errent librement, et pour cette raison deux «recueils démoniaques », c’est-à-dire quelques vidéos qui nous permettent de voir certaines des principales caractéristiques de ces êtres surnaturels.

Tout comme les créatures de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster

Une partie très importante des titres qui peuvent être enregistrés dans le genre RPG sont les différents ennemis auxquels nous devons faire face, et dans la grande majorité de ces titres, ce sont généralement des créatures surnaturelles qui se dressent sur notre chemin. Ainsi, Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster proposera des batailles passionnantes dans lesquelles les démons tenteront de nous détruire, mais pour que nous puissions déjà nous préparer et nous mentaliser à ce qui nous attend, d’Atlus, quelques vidéos ont été partagées dans lesquelles Ils nous montrent ces créatures au combat, et la vérité est que l’apparition de certaines d’entre elles est au moins intimidante. Nous ne serons pas facilement battus!

Ainsi, la seule chose que l’on puisse faire à propos de Shin Megami Tensei III Nocturne: HD Remaster est de continuer à attendre les nouvelles, mais aussi d’aller chercher les points faibles de ces démons pour savoir où ça fait le plus mal une fois qu’ils se retrouvent devant nous. Et vous, avez-vous déjà joué à ce titre ou attendez-vous ce remastering pour le découvrir et passer ainsi de nombreuses heures devant l’écran?

