« Phil Faisons-le encore ensemble! » ajoute le réalisateur japonais Hideki Kamiya.

Scalebound C’est cette épine qui a été coincée au cœur de Jeux de platine, et aussi dans les attentes de certains fans qui gardent espoir avec elle. Annoncé lors de l’E3 2014 comme exclusivité xbox, la production ambitieuse des créateurs de Bayonetta a suscité de grandes attentes … Pour être officiellement annulée en janvier 2017. Depuis, Platinum Games a expliqué à plus d’une occasion que le retour de Scalebound dépendait de Microsoft, et pour ceux qu’ils ne cessent de leur demander et de demander le retour de leur jeu, l’entreprise est claire: écrire à Phil Spencer.

Dans une récente interview pour la chaîne GameXplain (transcrite par PureXbox), les développeurs Atsushi Inaba et Hideki Kamiya Ils ont parlé de Scalebound et de la possibilité que cette saga revienne, où Inaba a commenté ce qui suit: « Bien que l’IP reste en possession de Microsoft, nous voyons beaucoup de fans montrer de l’intérêt pour le titre, et nous sommes toujours heureux de le voir il y a des gens qui sont toujours vraiment intéressés lui-même sortira un jour. Les fans pensent, vous savez, s’il avait beaucoup de chance, ou qu’il semblait que Kamiya aurait pu réussir à faire beaucoup de choses sympas avec ce titre. «

« Et nous avons également pensé que cela aurait été très agréable d’avoir eu ce genre d’opportunité, mais pas entre nos mains dites-le », conclut Inaba, à propos du retour possible du jeu. À cela, Hideki Kamiya il est intervenu, comme il le fait d’habitude, pour commenter: «Si vous voulez le revoir, s’il vous plaît, envoyer une lettre à Phil SpencerEt puis, dans un anglais parfait (minute 09h00), il a ajouté: « Phil, recommençons ensemble!« , tout en lui envoyant un signe de la main.

Alors que Platinum Games a maintenant déclaré, et à plus d’une occasion, que ils aimeraient avoir une nouvelle opportunité Avec Scalebound, Microsoft a clairement indiqué que Scalebound ne faisait pas partie de plans Xbox. « C’est quelque chose que nous avons tous surmonté », a déclaré Phil Spencer dans un communiqué sur le match datant d’avril de cette année. En ce moment, la société japonaise travaille sur des titres aussi prometteurs que Bayonetta 3, pour Nintendo, ou Babylon’s Fall, pour Square Enix, en plus d’entrer dans le monde de l’auto-publication avec un mystérieux Project G.G. qui est dirigé par Kamiya lui-même.

