Par Cian Maher,

Mardi 4 août 2020 16:36 GMT

Skater XL a un succès qui ne peut être débloqué qu’après avoir parcouru plus de 40000 kilomètres dans le jeu, ce qui vous prendrait environ 2700 heures à faire des ollies virtuels.

Les chasseurs de trophées ne sont pas contents. Si vous avez réussi à remporter toutes les autres réalisations dans Skater XL, et que vous êtes de plus en plus furieux de l’affreux «Voyagez plus de 40,075 km au total», je crains de ne pas gâcher votre journée.

Apparemment, le point a réussi à parcourir trois décimales vers la droite, ce qui est un peu gênant pour les personnes qui ne veulent pas faire de skateboard sur la circonférence exacte de la terre. C’est soit ça, soit le suivi de la distance est cassé – de toute façon, c’était censé être une blague gérable, mais c’est devenu un exploit presque impossible.

True Achievements a rapporté qu’un skateur virtuel particulièrement passionné a pris l’habitude d’enrouler une bande élastique autour de sa manette pour maintenir le bouton X enfoncé. De cette façon, ils peuvent continuer à descendre une rampe au lieu d’avoir à contrôler manuellement leur skateur – cependant, bien que cette méthode soit plus rapide, il faut encore 46 jours pour se déverrouiller.

Les propriétaires de PS4 de base comme moi devront s’habituer au son d’un ventilateur de refroidissement de moteur à réaction, semble-t-il. Les gens ont confirmé que le suivi de la distance augmentait de 1% toutes les 12 à 15 heures en utilisant cette méthode, donc cela fonctionne vraiment. C’est quand même un peu absurde. Je me sens mal pour les skateurs, qui doivent être très fatigués.

Nous avons contacté Easy Day Studios pour obtenir des éclaircissements sur la réalisation, mais nous n’avons pas encore reçu de réponse. Nous mettrons à jour ce message lorsqu’ils nous recontacteront. J’espère que cela sera bientôt résolu, afin que les gens puissent simplement faire quelques tours autour du pâté de maisons au lieu d’avoir à faire le tour du globe littéral.

Si vous êtes curieux de savoir Skater XL, consultez notre critique. Si vous pensez que vous préférez d’autres jeux de skate, bonne nouvelle: Skate 4 est en début de développement.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

12-20

SEPTEMBRE

2020

AU MONDE

LE PLUS GRAND NUMÉRIQUE

ÉVÉNEMENT DE JEUX

Nouveaux jeux | Panneaux | Jouons | Aperçu de l’industrie | Tournois Esports | Livestreams | Jeux de table | Merch exclusif | Plus!