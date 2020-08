Chaque jour qui passe cette année ne fait que confirmer que ce n’est certainement pas une année normale. Mis à part les pandémies, le monde nous réserve chaque jour une surprise nouvelle et improbable et cela inclut l’industrie du jeu vidéo. L’annulation d’EVO 2020 semblait nous laisser sans la ration pertinente de nouveautés dans les jeux de combat mais au final, comme le font les autres grandes entreprises, chaque société de jeux de combat gère elle-même les annonces. soit dans les flux ou via les réseaux sociaux. Ce à quoi personne ne s’attendait, c’est qu’après quatre ans depuis la publication de Skullgirls 2nd Encore, Lab Zero le sortirait de sa tombe pour effectuer une réanimation du cadavre avec une annonce surprise.

Huit ans plus tard, Annie fera ses débuts dans Skullgirls 2nd Encore

L’histoire d’Annie a toujours été une histoire curieuse et il faut remonter au début du développement de la première version de Skullgirls pour la raconter. Après les débuts du jeu, Lab Zero a décidé d’ouvrir une campagne Indiegogo où il y avait différents objectifs pour développer différents personnages qui arriveraient dans le futur via DLC. Malheureusement, tous les objectifs n’ont pas été atteints et le jeu n’a finalement reçu que cinq personnages à sa sortie. La sixième candidate à entrer de cette manière n’était autre qu’Annie.

Dernièrement, Lab Zero a publié de petites mises à jour pour Skullgirls 2nd Encore pour résoudre certains problèmes graphiques qui étaient dans le jeu depuis des années, sauver une couleur alternative de la poubelle et ajouter de nouvelles entrées et victoires aux personnages en profitant des nouvelles animations qui existaient exclusivement dans Skullgirls Mobile , la version mobile du jeu de combat qui est devenue un RPG de combat dans son saut vers les smartphones. Et c’est justement dans le jeu mobile qu’Annie va faire ses débuts cette année, devoir attendre le début de l’année prochaine pour faire le saut vers Skullgirls 2nd Encore sur consoles et ordinateurs.

Cela clôt une étape et sept longues années de mèmes et de demandes de la communauté. Sera-t-elle la dernière combattante pour le titre ou est-elle juste la première d’une nouvelle jeunesse compétitive qui ressemble à Skullgirls 2nd Encore? De Lab Zero, ils assurent qu’il s’agit d’évaluer la situation lorsque Annie fait ses débuts dans la version smartphone. Si tout va bien, c’est peut-être le premier nouveau combattant parmi tant d’autres.

