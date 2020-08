Je dois admettre que Skully m’a pris par surprise. Bien que j’ai commencé le jeu un peu sceptique quant à son concept, un dialogue plein d’esprit et des niveaux difficiles m’ont convaincu. Lorsque vous ajoutez à cela un monde agréable à regarder, vous vous amusez énormément.

Skully et une querelle entre dieux

La prémisse du jeu est, certes, assez étrange. Cependant, il met en place à la fois l’histoire amusante et la plate-forme basée sur la physique des fonctionnalités du jeu. Les joueurs prennent le contrôle de Skully, un crâne sphérique réanimé. Ramené à la vie par la divinité Terry, vous devez rouler et sauter à travers le monde. Puisque vous devez affronter des ennemis, Terry vous aide également à invoquer des «formes»; chacun est livré avec son propre ensemble de pouvoirs et permet une gamme de problèmes amusants dans le jeu.

L’histoire elle-même était étonnamment bonne. Alors que je m’attendais à ce que ce soit une distraction pour aborder chaque niveau, les quelques personnages du jeu échangent un dialogue plein d’esprit qui ajoute un humour approprié à un jeu plutôt léger. La relation de Terry avec ses frères et sœurs (d’autres divinités, chacun contrôlant un élément) conduit à des lignes de dialogue brillantes. Pas de spoilers d’histoire ici, mais vous aurez hâte de le mener à bien. Il se peut que cela ne se déroule pas comme vous l’attendez.

Peut-être que le seul problème avec l’histoire est les cinématiques. Bien qu’ils permettent aux joueurs de voir les interactions entre Skully, Terry et les autres divinités, ce ne sont pas des cinématiques vidéo complètes. Au lieu de cela, une séquence d’images fixes montre les personnages qui parlent, ainsi que certaines expressions faciales. Cela ressemble un peu à une occasion manquée. Dans un jeu où le monde se sent vivant et constamment actif, la sensation de «diaporama» des cinématiques ne rend pas justice au jeu, ni à la voix.

Si vous pensiez que c’était facile…

Méfiez-vous d’entrer dans ce jeu trop confiant. Bien que le premier niveau soit peut-être un jeu d’enfant, les joueurs devraient le savoir: Skully ne garde jamais les choses simples longtemps. Au fur et à mesure de votre progression, le jeu introduira de nouvelles fonctionnalités, tout en augmentant rapidement la difficulté. Le chapitre 3 a été un réveil brutal pour moi, car après avoir traversé la première plage, j’étais plutôt satisfait de mes capacités. L’introduction de nénuphars mobiles et de tentacules menaçants m’a montré ce développeur Jeux de la ligne d’arrivée n’allait laisser personne valser. Le chronométrage de vos sauts et de vos roulades devient crucial. Et les endroits sûrs où attendre peuvent devenir rares. Maîtriser la physique du jeu est la clé pour aller n’importe où.

Les objets de collection du jeu, représentés sous forme de fleurs, sont disponibles en abondance tout au long du jeu. Ils font souvent également ressortir certains des meilleurs défis de Skully, forçant les joueurs à surmonter des énigmes plus délicates que sur l’itinéraire principal d’un niveau. Les récompenses pour atteindre un nombre défini de ces fleurs sont des galeries d’art élégantes pour différents chapitres et personnages, disponibles dans le menu principal. De plus, ils rendent le jeu incroyablement rejouable, car le retour à chaque chapitre permet aux joueurs de rechercher les dernières fleurs dont ils pourraient avoir besoin.

Forme ajustée

Cependant, le jeu se démarque vraiment de la foule avec les formes que Skully peut prendre. Chacun vous aide à résoudre des énigmes et des problèmes tout au long des 18 chapitres du jeu. La forme forte est un moyen volumineux et lourd d’affronter les ennemis, avec une attaque de flamme à distance et un puissant coup de poing. Ce poinçon peut également être utile avec certains obstacles; Skully peut percer les murs et créer des ponts en heurtant des roches incandescentes. Pourtant, la forme Strong est inutile pour les sections nécessitant rapidité et précision. La forme Swift, un petit corps agile pour Skully à piloter, est présentée ensuite. Cette forme a une capacité de tiret qui permet au joueur d’accumuler des vitesses incroyables, brillantes pour sauter de grandes lacunes. Ou, vous pouvez déplacer certaines plates-formes pour vous aider à traverser des zones autrement inaccessibles. Enfin, la forme Vault permet aux joueurs à la fois de soulever des plates-formes et de lancer Skully, pratique dans les derniers niveaux qui impliquent un plus grand nombre de problèmes verticaux.

Il n’y a que quelques problèmes avec le gameplay généralement excellent de Skully. La caméra peut parfois être pénible dans les sections difficiles, car elle peut se déplacer dans une position étrange au pire des moments. C’est assez souvent lorsque vous êtes coincé dans un espace restreint, car la caméra essaie de vous donner une vue de Skully, bien que ce que le joueur souhaite, c’est voir où il peut aller. Cela, ainsi que le placement incohérent des points de contrôle, peuvent rendre les parties difficiles du jeu un peu plus fastidieuses qu’elles ne le devraient. Cependant, ce système de points de contrôle peut également aspirer les joueurs; Je pense certainement que de longs morceaux de plate-forme, où je me suis amélioré à chaque tentative, sont devenus rapidement addictifs.

Quel monde merveilleux

Cependant, tous ces éléments de gameplay formidables seraient perdus s’il n’y avait pas de conception du monde. Le jeu propose un total de 7 écosystèmes différents dans ses 18 chapitres, et chacun se sent bien conçu. Je me suis souvent retrouvé à explorer autant que je pouvais chaque environnement, car certains niveaux ont une sensation très étendue, vous laissant libre d’explorer des sentiers ramifiés et des affleurements rocheux. Le design est un bel équilibre entre les personnages stylisés et les ennemis, et une sensation de monde et de niveau plus réaliste. Et cela fonctionne bien, chaque écosystème ajoutant à la sensation vibrante du jeu.

Conclusion

Bien que Skully ne soit peut-être pas un jeu incroyablement inventif, il fait plus qu’assez pour créer une expérience amusante et agréable pour les joueurs tout au long de ses 18 chapitres. Sa combinaison de plates-formes stimulantes, d’une histoire divertissante et de l’exploration de son monde vivant vous tient absorbé jusqu’à la toute fin, et ses objets de collection attirent les joueurs, les forçant à affronter des niveaux plusieurs fois pour les explorer pleinement. Skully a été l’un des jeux les plus amusants auxquels j’ai joué cette année, simplement en raison de sa maîtrise d’un concept simple mais divertissant. Et il y a encore plus à explorer.

