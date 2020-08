Lorsque les dieux de la nature se font face, le seul capable de résoudre la situation est … un crâne! Skully, la dernière version de Jeux de la ligne d’arrivée (et distribué par Jeux modus), nous propose une plateforme 3D divertissante dans laquelle nous devons surmonter toutes sortes d’obstacles et d’énigmes dans un environnement naturel varié pour arrêter la confrontation entre différents dieux. Qui finit par gagner cette bataille? Ou y a-t-il un gagnant? Ce sont des choses que l’on découvre dans ce cadre naturel.

Skully est disponible sur Nintendo Switch depuis quelques jours (à la fois au format physique et via l’eShop), et nous nous sommes amusés avec cette aventure bizarre, mais nous n’en sommes pas sortis indemnes. Principalement parce qu’ils accusent le protagoniste d’interrompre constamment. Comment allez-vous le faire, si c’est un crâne? Quoi qu’il en soit, dans NextN, nous avons eu l’opportunité de jouer à Skully du début à la fin, et maintenant nous vous invitons à nous rejoindre notre analyse.

Querelles fraternelles

Notre petite aventure à Skully commence quand Terry, sorte de dieu dédié à la terre et aux rochers, fait revivre un crâne qu’il baptise du même nom du titre. Sa proposition est simple: essayer de convaincre les autres frères de ce dieu d’arrêter de se battre et de tout détruire. L’intrigue est intéressant et ça évolue un peu au fur et à mesure, mais ça pèche d’être quelque chose prévisible. Dès le début, vous pouvez avoir une idée du chemin que l’histoire suivra, et bien qu’elle comporte certains moments émotionnels, elle n’apporte rien d’unique. Surtout quand nous voyons que notre rôle en tant que personnage se limite à quelques situations concrètes: Pour la plupart de l’histoire, nous sommes un secondaire que nous agissons pour aider Terry.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Skully est une plate-forme 3D dans laquelle nous passons par le 18 niveaux qui propose le titre de sauter entre les plates-formes et d’éviter les dangers pour atteindre la sortie. Avec la forme initiale, Skully ne peut que rouler (très vite), sauter et escalader les vignes. Mais au fur et à mesure, nous débloquons transformations sous la forme de figurines d’argile aux capacités différentes: la forme forte pour abattre les murs, créer des ondes de choc et lancer Skully; le moyen rapide de courir et de sauter loin et de déplacer les plates-formes sur l’axe horizontal; et la forme de saut avec laquelle sauter dans les airs et déplacer les plates-formes sur l’axe vertical. Le titre propose diverses énigmes dans lesquelles il faut combiner en utilisant ces formes pour pouvoir continuer notre voyage, et il le fait de manière intelligente. Parfois, nous devions nous arrêter et réfléchir à la manière de continuer.

Cependant, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que quelque chose de plus aurait pu être fait. Bien que certaines cartes semblent ouvertes (en particulier certains des premiers niveaux), elles sont toutes très linéaire. Oui, il existe généralement un moyen secret d’obtenir des récompenses (dont je parlerai plus tard), mais il est très peu probable que vous vous perdiez. Il ne finit pas non plus de convaincre comment ils ont géré le système des «formulaires». Les capacités que chacun offre sont uniques, bien sûr, mais cela impose limites quelque peu strictes: Vous ne pouvez les créer que dans les fosses d’argile (qui fonctionnent également comme points de contrôle) et vous ne pouvez en créer qu’un maximum de 3 avant de les détruire toutes. Dans certaines énigmes, il faut beaucoup bouger pour savoir quoi faire et comment, et il est très inconfortable de toujours devoir retourner au puits pour adopter d’autres formes. Cela n’aide pas non plus qu’ils ne vous disent pas que les figures déjà créées peuvent être réutilisées (nous l’avons découvert par nous-mêmes et assez avancé dans le titre).

Brise ici, lave là, trempe, trempe

Un aspect positif de Skully que nous voulons souligner est le certain variété de niveaux. Non seulement parce qu’il mélange les parties de plate-forme et de résolution d’énigmes de manière équilibrée, mais aussi parce qu’il introduit également certains niveaux inspirés des plates-formes 3D classiques, telles que des séquences dans lesquelles vous devez continuer à avancer sans être pris par une vague ou escalader un volcan comme le niveau de lave monte. Il introduit également certains « combats de boss«Cela, encore une fois, s’inspire du côté classique du genre. Autrement dit, ce ne sont pas des confrontations en soi, mais simplement utiliser nos compétences pour faire une certaine action (comme sauter des plates-formes pour atteindre une zone spécifique) et « frapper » le boss.

Le titre lui-même n’offre pas une grande difficulté: la plupart des énigmes sont acceptables, les combats de boss ne sont pas très complexes, il n’y a pratiquement pas d’ennemis en tant que tels et il n’y a pas de vies, donc nous réapparaissons simplement au dernier checkpoint si nous mourons . La plus grande confrontation que Skully propose est que c’est un jeu qui nécessite beaucoup de précision dans les mouvements… et c’est exactement ce qu’il ne vous offre pas. Il est ironique qu’ils vous demandent une précision extrême lors des sauts et des atterrissages sur de petites plates-formes lorsque, par exemple, le crâne bouge beaucoup à la moindre pression du joystick ou que le contrôle des sauts est imprécis. Ou ils vous demandent de jeter le crâne sur une plate-forme éloignée alors qu’ils ne vous proposent pas de guide pour le voyage. Ou qu’il faut recommencer un puzzle à partir de zéro car quand on saute, on ne se pose pas bien sur le bord de la plateforme et on tombe oui ou oui. Là réside le vrai défi Skully, qui peut être assez frustrant.

Malheureusement, tout cela se résume à un très brève aventure, car terminer l’histoire de Skully prend à peine 5 heures. La seule incitation à continuer à jouer est de collecter toutes les fleurs (qui sont les pièces typiques de tout autre jeu) pour débloquer les arts des personnages et des environnements. La section graphique est bien élaborée, avec différents types d’environnements naturels bien recréés. En mode bureau, le seul point négatif que nous remarquons est que le chargement des textures peut prendre un peu de temps au début. Cependant, le mode portable est pire: quelque chose est visible plus floue Et parfois ça bouge un peu lentement Il n’y a pas grand chose à commenter sur la bande originale, car ce sont pour la plupart des mélodies calmes qui correspondent à toute la nature.

Skully – Rouler jusqu’à la sortie la plus proche

Au début, il semblait que Skully Je voulais ramener les aspects classiques des plateformes 3D. D’une certaine manière, cela réussit, avec des niveaux bien conçus, des mécanismes intéressants et un scénario complet. Mais après tout cela, nous nous retrouvons avec un jeu court qui n’offre pas de raison impérieuse de le terminer à 100%. De plus, l’imprécision des contrôles entraîne plus de difficultés que le jeu lui-même n’offre. En fin de compte, nous sommes restés comme le crâne lui-même: sans voix.

Nous avons analysé Skully grâce à un code numérique fourni par Dead Good PR. Version analysée: 1.0.1

Rouler autour de l’île

Skully a de bonnes choses à offrir, comme une histoire intéressante et une conception et une mécanique de niveau bien pensées. Cependant, il finit par en savoir peu, ce qui rend notre voyage autour de l’île plus une promenade à travers la campagne.

AVANTAGES

Histoire émotionnelle et personnages accrocheurs

Bonne mécanique de puzzle avec des transformations

LES INCONVÉNIENTS

Terminer l’histoire est assez rapide

Les niveaux n’offrent pas beaucoup d’exploration

Le mode portable est esthétiquement pire

