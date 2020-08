Il est vrai qu’il y a des moments où la rigueur informationnelle est un spectacle rare. Des moments où la spéculation transforme toute erreur ou anecdote en une vérité irréfutable en quelques clics. Par conséquent, les nouvelles qui nous concernent ici doivent être prises, une fois de plus, à la pince à épiler. Et est-ce que si il y a quelques jours Amazon UK listé The Legend of Zelda: Skyward Sword pour Nintendo Switch, maintenant nous avons des nouvelles à ce sujet.

Cette fois, c’était le web Jeu instantané Celui en charge de lister la version Nintendo Switch de Zelda: Skyward Sword sur son site web. Le fichier ne contient aucune autre donnée ou détail à cet égard qui puisse nous donner un espoir, ou une base plus fiable, et il est fort probable que ce ne soit rien de plus qu’une erreur ou une manœuvre pour attirer l’attention. Cependant, et à partir du fait que nous sommes confrontés à une rumeur peu fondée, nous vivons aussi avec illusion, non?

Et maintenant, comme toujours, nous voulons connaître votre opinion à ce sujet. Voyez-vous l’arrivée de Zelda: Skyward Sword à l’hybride de ceux de Kyoto? Nous attendons vos commentaires et impressions au-delà des forums.

