17/08/2020 09h04

Dans une année au cours de laquelle Nintendo a décidé de rester silencieux plus longtemps que d’habitude, les fans de la société sont impatients de savoir ce que le Switch réserve à l’avenir. Maintenant, selon Amazon UK, Pikmin 3 Deluxe n’est peut-être pas la seule relance que nous verrons sur la console hybride, car The Legends of Zelda: Skyward Sword a été répertorié par la boutique en ligne.

Selon la page Amazon UK, qui n’est plus active, The Legend of Zelda: Skyward Sword arriverait sur Nintendo Switch au prix de 69,99 £. Dans une année pleine de rumeurs, cette liste ne confirme pas une version HD du titre Wii. De même, il est important de se rappeler que dans le passé Amazon a répertorié des jeux sur différentes plates-formes par erreur, donc quelque chose de simulé peut s’être produit.

The Legend of Zelda: Skyward Sword est arrivé sur Wii en 2011 et a rapidement divisé les fans de la série. Le jeu nécessitait l’utilisation du Motion Plus pour effectuer différents mouvements avec l’épée. Dans le cas où Nintendo aurait prévu une réédition du titre, il sera nécessaire d’utiliser les commandes de mouvement du Joy-Con, ou de changer complètement le schéma de commande.

Dans des sujets connexes, un groupe de fans a créé un nouveau jeu Zelda basé sur Ocarina of Time. De même, Retro Studios a déjà travaillé sur un spin-off de Zelda annulé.

Via: Wario64

