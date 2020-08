Cette actualité vous intéressera beaucoup si vous êtes fan de jeux classiques et, surtout, de machines d’arcade. SNK, la société de jeux vidéo japonaise emblématique, a annoncé le Neo Geo MVSX, une arcade que vous pouvez emporter chez vous. Qui ne voudrait pas avoir une arcade dans sa chambre ou son salon? La meilleure chose, cependant, est qu’il comprend une vaste bibliothèque de jeux classiques appartenant au développeur renommé.

Fonctionnalités SNK Neo Geo MVSX

Le SNK Neo Geo MVSX intègre un Écran LCD de 17,3 pouces au format 4: 3 et résolution de 1280 x 1024. De plus, il offre un support pour deux joueurs grâce au double panneau avec stick et 6 boutons. L’arcade mesure 63,5 centimètres de haut (25 pouces), une taille qui permet de la placer facilement dans les chambres ou les salons. Cependant, vous aurez également la possibilité d’acheter une base de 32 pouces avec son propre système de jetons – au cas où vous auriez l’intention de faire des affaires avec vos amis et votre famille.

SNK promet que la machine intègre jusqu’à 10 langues dans sa configuration. Quand il s’agit de la bibliothèque, 50 titres classiques inclus, y compris des franchises emblématiques allant des années 90 aux années 2000. Par exemple, vous pouvez profiter de différentes tranches de The King of Fighters pour revivre l’âge d’or des jeux de combat, ou Metal Slug pour tester vos compétences avec le bâton et les boutons. Voici la liste complète:

Le roi des combattants 1994.

Le roi des combattants 1995.

Le roi des combattants 1996.

Le roi des combattants 1997.

Le roi des combattants 1998.

Le roi des combattants 1999.

Le roi des combattants 2000.

Le roi des combattants 2001.

Le roi des combattants 2002.

Le roi des combattants 2003.

Metal Slug.

Metal Slug 2.

Metal Slug 3.

Metal Slug 4.

Metal Slug 5.

Metal Slug X.

Samurai Shodown.

Samurai Shodown 2.

Samurai Shodown 3.

Samurai Shodown 4: La vengeance d’Amakausa.

Samurai Shodown 5.

Samurai Shodown 5 spécial.

Furie fatale.

Fureur fatale 2.

Fatal Fury 3: Route vers la victoire finale.

Spécial Fureur fatale.

Real Bout: Fatal Fury.

Real Bout: Fatal Fury Special.

Real Bout 2: Les nouveaux arrivants.

Garou: Marque des loups.

Héros du monde.

Héros du monde 2.

World Heroes 2: Jet.

World Heroes Perfect.

Art du combat.

Le chemin du guerrier: l’art du combat 2.

Sengoku.

Sengoku 2.

Sengoku 3.

Savage Reign.

Magicien Lora.

La dernière lame.

La dernière lame 2.

Kizuna Encounter: Super Tag Battle.

Les soldats de choc.

Super Sidekicks.

Golf des meilleurs joueurs.

3 Comte Bout.

Baseball Stars Professional.

Foot Ball Frenzy.

Disponibilité et prix

Le SNK Neo Geo MVSX sera disponible à partir de novembre pour 450 $, tandis que la base peut être achetée séparément pour 100 $. Bien sûr, vous avez la possibilité d’acheter les deux produits dans un forfait de 500 $. Les précommandes débuteront en septembre et, pour le moment, sa disponibilité n’est confirmée que pour l’Amérique du Nord.

L’article SNK annonce le Neo Geo MVSX, une arcade avec 50 jeux classiques dont vous pouvez profiter depuis chez vous, a été publié dans Hypertext.